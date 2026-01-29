Frauensteiner Fasching feiert großes Jubiläum

Mit einem besonderen Jubiläum sowie viel Familienpower und Witz startet der Frauensteiner Fasching in die neue Saison. Sitzungen ab 29. Jänner bis 7. Februar in der Volksschule Kraig.
Vor 20 Jahren legte die Saunarunde Hunnenbrunn im Gasthof „Hüglwirt“ rund um Heinz Vollmaier und Richard Wagner den Grundstein für den Frauensteiner Fasching. „Dieses Jubiläum wird auch in den heurigen Sitzungen aufgegriffen“, freut sich Christian Schmied, Dietrich II. Freiherr von Kraig, auf die bevorstehende Saison.
Der amtierende Freiherr setzt dabei heuer ganz auf familiäre Unterstützung. „Es sind vier Schmieds auf der Bühne – mein Bruder, meine Frau und zum ersten Mal mein Sohn“, erzählt er stolz.
Sprechnummern, Gesangseinlagen und Tänze
Seit September laufen die intensiven Vorbereitungen der Faschingsgilde, um für die Premiere bestens gerüstet zu sein. Rund 25 Darsteller stehen in insgesamt 15 Nummern auf der Bühne und sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Wie in den vergangenen Jahren wird der Showblock wieder ein absoluter Höhepunkt sein. Unter der Choreografie von Dirk Smits werden die Gardemädels auch auf das diesjährige Jubiläum eingehen.
Auf der Faschingsbühne mit dabei ist auch heuer wieder Günter Komaier von der Theatergruppe Mellach. „Ich freue mich schon sehr auf die Sitzungen, wir wollen mit Sprechnummern, Gesangseinlagen und Tänzen unser Publikum wie gewohnt bestens unterhalten.“ Restkarten gibt es noch unter: www.eanta.eu
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.