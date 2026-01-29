Vorteilswelt
Eanta do schon

Frauensteiner Fasching feiert großes Jubiläum

Kärnten
29.01.2026 11:30
Der Showblock wird die Besucher wieder begeistern.
Der Showblock wird die Besucher wieder begeistern.(Bild: Faschingsgilde Frauenstein)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Mit einem besonderen Jubiläum sowie viel Familienpower und Witz startet der Frauensteiner Fasching in die neue Saison. Sitzungen ab 29. Jänner bis 7. Februar in der Volksschule Kraig.

Vor 20 Jahren legte die Saunarunde Hunnenbrunn im Gasthof „Hüglwirt“ rund um Heinz Vollmaier und Richard Wagner den Grundstein für den Frauensteiner Fasching. „Dieses Jubiläum wird auch in den heurigen Sitzungen aufgegriffen“, freut sich Christian Schmied, Dietrich II. Freiherr von Kraig, auf die bevorstehende Saison.

Der amtierende Freiherr setzt dabei heuer ganz auf familiäre Unterstützung. „Es sind vier Schmieds auf der Bühne – mein Bruder, meine Frau und zum ersten Mal mein Sohn“, erzählt er stolz.

Sprechnummern, Gesangseinlagen und Tänze
Seit September laufen die intensiven Vorbereitungen der Faschingsgilde, um für die Premiere bestens gerüstet zu sein. Rund 25 Darsteller stehen in insgesamt 15 Nummern auf der Bühne und sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Wie in den vergangenen Jahren wird der Showblock wieder ein absoluter Höhepunkt sein. Unter der Choreografie von Dirk Smits werden die Gardemädels auch auf das diesjährige Jubiläum eingehen.

Christian und Mario Schmied werden gemeinsam auf der Bühne stehen.
Christian und Mario Schmied werden gemeinsam auf der Bühne stehen.(Bild: Faschingsgilde Frauenstein)

Auf der Faschingsbühne mit dabei ist auch heuer wieder Günter Komaier von der Theatergruppe Mellach. „Ich freue mich schon sehr auf die Sitzungen, wir wollen mit Sprechnummern, Gesangseinlagen und Tänzen unser Publikum wie gewohnt bestens unterhalten.“ Restkarten gibt es noch unter: www.eanta.eu 

Kärnten

