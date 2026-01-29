Frauensteiner Fasching feiert großes Jubiläum

Sprechnummern, Gesangseinlagen und Tänze

Seit September laufen die intensiven Vorbereitungen der Faschingsgilde, um für die Premiere bestens gerüstet zu sein. Rund 25 Darsteller stehen in insgesamt 15 Nummern auf der Bühne und sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Wie in den vergangenen Jahren wird der Showblock wieder ein absoluter Höhepunkt sein. Unter der Choreografie von Dirk Smits werden die Gardemädels auch auf das diesjährige Jubiläum eingehen.