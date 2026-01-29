Vorteilswelt
Besser als Podium? Braathen begeistert von Fan

Ski Alpin
29.01.2026 14:14
Lucas Pinheiro Braathen erlebte aufregende Tage in Schladming.
Lucas Pinheiro Braathen erlebte aufregende Tage in Schladming.(Bild: GEPA, Screenshot/Instagram_pinheiiiroo)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was war am Ende das größere Highlight? Diese Frage stellt sich Ski-Ass Lucas Pinheiro Braathen aktuell. Seine beiden Optionen: Die guten Auftritte in Schladming, inklusive des zweiten Platzes im Riesentorlauf, oder doch ein begeisterter Fan, der sich sein Autogramm auf dem Oberarm gleich tätowieren ließ. Eine spezielle Aktion, die beim Ski-Brasilianer Eindruck hinterlassen hat. 

In Schladming konnte Braathen unter Beweis stellen, dass er sich vor den Olympischen Spielen in Topform befindet. Im Riesentorlauf am Dienstag landete der Wahl-Brasilianer auf dem zweiten Platz, den Slalom-Klassiker am Mittwoch beendete er als Vierter. 

Und doch ist sich der 25-Jährige nicht sicher, ob diese sportlichen Ausrufezeichen das Highlight in Schladming waren. Denn besonderen Eindruck hat ein Fan aus Deutschland hinterlassen.

Braathen reagiert begeistert
Er bat Braathen am Rande der Renntage nämlich um ein Autogramm auf den Oberarm. Dieser erfüllte den Wunsch sogleich mit einem Lächeln. So weit, so gut, doch damit nicht genug. Denn der Superfan ließ sich – wie der „ORF Steiermark“ berichtet – das Autogramm gleich tätowieren, damit es auch permanent sichtbar bleibt.

(Bild: Screenshot/pinheiiiroo)

Braathen imponierte das offenbar. In einer Instagram-Story stellte er schließlich die Frage: „Was war das größere Highlight der vergangenen Tage: Das Podium oder der Fan, der sich mein Autogramm tätowieren ließ?“ Anschließend teilte er noch zwei Storys der Aktion. 

