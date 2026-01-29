Die große Sehnsucht nach einem „Party-Platzsturm“

Mit dem Cup-Viertelfinale startet am Wochenende Österreichs Fußball-Frühjahr: Acht Bundesligisten, ein Ziel – der Pokal! Einige Klubs hecheln dem Traum schon Jahre hinterher. Allen voran Rapid, seit 2008 ohne Titel, im Pokal 1995. Aber einige Grün-Weiße haben diese Emotionen schon genossen. Ein Überblick über die heimischen Cup-Helden...