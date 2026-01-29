Gemeindeärztin: „Sohn wurden Reifen aufgestochen“

Sie habe deswegen auf die Obduktion bestanden, weil sie eben nicht gewusst habe, woran Pilnacek gestorben sei, antwortet W. auf die Frage von Kai Jan Krainer (SPÖ): „Wenn ich es weiß, dann gebe ich die Leiche frei. Wenn nicht, rege ich eine Obduktion an und gebe die Leiche nicht frei.“ Krainer fragt nach: „Dann darf ich mir das schon so vorstellen, dass da minutenlang drei Männer vor ihnen standen, die ihnen erklärt haben, dass sie das nicht anordnen dürfen oder können? Nur, dass ich ein Bild vor mir bekomme ...“ W. antwortet: „Ja, genauso war es.“ Dies sei ein sehr ungewöhnliches Verhalten gewesen, normalerweise wäre die Zusammenarbeit mit der Polizei tadellos. W. gab zudem an, sie mache sei Jahrzehnten in der ganzen Region Totenbeschauen.