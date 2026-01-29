Gemeindeärztin: „Sohn wurden Reifen aufgestochen“

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek ist am Donnerstag mit der Befragung der am Fundort der Leiche anwesenden Gemeindeärztin weitergegangen. Sie erklärte einmal mehr, dass es bezüglich der von ihr angeregten Obduktion „Diskussionen gegeben“ habe. Später seien „komische Dinge passiert“, es kam in ihrem Umfeld zu Sachbeschädigungen. Am Nachmittag wird eine Staatsanwältin aus Krems befragt.
Die Gemeindeärztin war nach dem Auffinden des Leichnams von Christian Pilnacek an den Fundort gerufen worden. Laut eigener Aussage hatte sie dann eine Leichenbeschau durchgeführt. Die Polizisten hatten allerdings am Vortag darauf bestanden, dass es sich um eine „kriminalpolizeiliche Leichenbeschau“ gehandelt hatte, was die Ärztin vehement bestreitet.
Ungewöhnliche Diskussionen und viele Leute
Vor Ort habe es jedenfalls eine ungewöhnliche und rund 15 Minuten andauernde Diskussionen rund um eine Obduktion gegeben, so Ärztin W., sie habe dennoch darauf bestanden, dass eine Obduktion angeregt werden sollte und auch selbst mit der Staatsanwältin am Telefon gesprochen. Auffällig sei auch gewesen, dass sich ungewöhnlich viele Personen am Fundort aufgehalten hatten, als sie eintraf: „Da waren 15 bis 20 Personen, normalerweise sind es drei oder vier“, antwortete W. auf die Frage von Nina Tomaselli (Grüne).
Sie habe deswegen auf die Obduktion bestanden, weil sie eben nicht gewusst habe, woran Pilnacek gestorben sei, antwortet W. auf die Frage von Kai Jan Krainer (SPÖ): „Wenn ich es weiß, dann gebe ich die Leiche frei. Wenn nicht, rege ich eine Obduktion an und gebe die Leiche nicht frei.“ Krainer fragt nach: „Dann darf ich mir das schon so vorstellen, dass da minutenlang drei Männer vor ihnen standen, die ihnen erklärt haben, dass sie das nicht anordnen dürfen oder können? Nur, dass ich ein Bild vor mir bekomme ...“ W. antwortet: „Ja, genauso war es.“ Dies sei ein sehr ungewöhnliches Verhalten gewesen, normalerweise wäre die Zusammenarbeit mit der Polizei tadellos. W. gab zudem an, sie mache sei Jahrzehnten in der ganzen Region Totenbeschauen.
Blauer Kopf, aber keine Totenflecken
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke möchte wissen, ob etwas ungewöhnlich war an der Leiche? Ja, antwortet die Ärztin: „Der Kopf war bis zum Hals blau – aber sonst gab es keine Totenflecken.“ Dies sei ihr aufgefallen. Spekulationen zur Todesursache habe es keine gegeben, sie habe allerdings die Polizisten sehr wohl gefragt, ob es einen Verdacht gibt, was passiert sein könnte.
Diese hätten daraufhin gemeint, der Mann wäre von einer nahegelegenen Brücke gesprungen, weil man dort Zigaretten gefunden habe. Ihr sei das allerdings komisch vorgekommen, sagte W.: „Da sind Sandbänke und die Strömung ... das wäre schon äußerst komisch gewesen, dass er dort angespült wird.“
Sohn wurden Reifen aufgestochen
Ob sie in weiterer Folge unter Druck gesetzt worden wäre, will FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker wissen? Sie selbst nicht, antwortet die Medizinerin, die auch ausgebildete Notärztin ist. Aber ihrem Sohn seien die Reifen aufgestochen und die Windschutzscheibe eingeschlagen worden. Angezeigt habe man diese Vorfälle aber nicht, natürlich wisse sie auch nicht, ob das mit dem Morgen in Rossatz und dem, was dort passiert ist, zusammenhängt.
Heftige Debatten gab es um ein von der ÖVP vorgelegtes Video, welches vom YouTube-Kanal des Polit-Blogs „Inside Politics Austria“ stammt. Hier stand die Frage einer Urheberrechtsverletzung im Raum, denn das Video enthielt Material einer ServusTV-Dokumentation, die mittlerweile nicht mehr online abrufbar ist.
