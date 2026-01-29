Kneissl nach Eklat: EU im Bann totalitären Denkens

Kneissl sicher: Europa habe sich sehr verändert

Sie habe noch in einer Ära der „Gedankenfreiheit“ leben können – doch das habe sich bereits in den frühen Neunzigern geändert: „Ich sage einfach: Lebe und lass andere leben. Das ist für mich der wahre liberale Zugang. Ich mische mich nicht in deine Welt ein, ich sage dir nicht, dass du nicht rauchen, kein Fleisch essen, ob du einen Hund haben sollst oder nicht, ob du Kinder bekommen musst oder nicht.“ Das gelte aber nicht mehr für viele, viele europäische Gesellschaften, in denen eine Art totalitäres Denken und Handeln zurückgekehrt sei. In ihrem Telegram-Channel fügte sie noch hinzu: „Wahrscheinlich wird es jetzt den nächsten emotionalen Ausbruch wegen irgendeines Zitats geben. Und wahrscheinlich bin ich für manche in der EU zu sehr Araberin.“