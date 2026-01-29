Andrew bekam nach Hausbesichtigung Wutanfall

Ende Jänner ist die Frist abgelaufen: Ob Andrew Mountbatten-Windsor (65) die königliche Residenz Royal Lodge aber bereits verlassen hat, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Britische Medien berichten jedoch, wie es dem Sohn von Queen Elizabeth II. mit seinem neuen Wohnsitz geht – und die Stimmung soll alles andere als gut sein.