Umzug nach Sandringham

Andrew bekam nach Hausbesichtigung Wutanfall

Royals
29.01.2026 14:47
Der gefallene Royal soll bei seinem neuen Zuhause einen Wutanfall bekommen haben!
Der gefallene Royal soll bei seinem neuen Zuhause einen Wutanfall bekommen haben!(Bild: Krone KREATIV/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool, APA-Images / PA / Joe Giddens)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Ende Jänner ist die Frist abgelaufen: Ob Andrew Mountbatten-Windsor (65) die königliche Residenz Royal Lodge aber bereits verlassen hat, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Britische Medien berichten jedoch, wie es dem Sohn von Queen Elizabeth II. mit seinem neuen Wohnsitz geht – und die Stimmung soll alles andere als gut sein.

Fakt ist: Andrew Mountbatten-Windsor muss seine bisherige 30-Zimmer-Residenz Royal Lodge in Windsor aufgeben. König Charles hat entschieden, dass der frühere Duke of York dauerhaft in ein Farmhaus auf dem privaten Sandringham-Anwesen des Monarchen übersiedelt.

Schock für den einstigen Luxus-Royal
Zwar ist das Farmhaus grundsätzlich groß genug, doch im Vergleich zur prunkvollen Royal Lodge wirkt es fast winzig: nur fünf Schlafzimmer, dazu laufende Renovierungsarbeiten. Laut Berichten besichtigte Andrew das Anwesen vergangene Woche erstmals – und soll komplett ausgerastet sein.

Die Marsh Farm soll Andrew Mountbatten Windsors Wohnsitz werden
Die Marsh Farm soll Andrew Mountbatten Windsors Wohnsitz werden(Bild: APA-Images / PA / Joe Giddens)

Die britische „Mirror“ schreibt, Andrew sei regelrecht „entsetzt“ über sein neues Heim gewesen. Eine Quelle zur „Daily Mail“: „Er wollte Marsh Farm auf keinen Fall. So klein hat er nicht mehr gewohnt, seit er sein Apartment im Buckingham-Palast verlassen hat.“

Besonders pikant: Das Haus wird intern als „heruntergekommen“ und „eng“ beschrieben – ein Schock für den einstigen Luxus-Royal.

Der ehemalige Prinz hat seine royalen Titel verloren und wird auf den privaten königlichen ...
Der ehemalige Prinz hat seine royalen Titel verloren und wird auf den privaten königlichen Landsitz Sandringham in Norfolk verbannt.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Baustelle statt Palast
Neben der geringen Größe soll Andrew auch der Zustand der Immobilie wütend gemacht haben. Das Farmhaus verfügt zwar über mehrere Nebengebäude, doch es gibt offenbar bauliche Probleme, die noch nicht behoben sind.

Ob Andrew die Royal Lodge inzwischen tatsächlich verlassen hat, bleibt offen. Offizielle Stellungnahmen aus dem Palast gibt es bislang nicht.

