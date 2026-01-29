Andrew bekam nach Hausbesichtigung Wutanfall

Ende Jänner ist die Frist abgelaufen: Ob Andrew Mountbatten-Windsor (65) die königliche Residenz Royal Lodge aber bereits verlassen hat, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Britische Medien berichten jedoch, wie es dem Sohn von Queen Elizabeth II. mit seinem neuen Wohnsitz geht – und die Stimmung soll alles andere als gut sein.
Fakt ist: Andrew Mountbatten-Windsor muss seine bisherige 30-Zimmer-Residenz Royal Lodge in Windsor aufgeben. König Charles hat entschieden, dass der frühere Duke of York dauerhaft in ein Farmhaus auf dem privaten Sandringham-Anwesen des Monarchen übersiedelt.
Schock für den einstigen Luxus-Royal
Zwar ist das Farmhaus grundsätzlich groß genug, doch im Vergleich zur prunkvollen Royal Lodge wirkt es fast winzig: nur fünf Schlafzimmer, dazu laufende Renovierungsarbeiten. Laut Berichten besichtigte Andrew das Anwesen vergangene Woche erstmals – und soll komplett ausgerastet sein.
Die britische „Mirror“ schreibt, Andrew sei regelrecht „entsetzt“ über sein neues Heim gewesen. Eine Quelle zur „Daily Mail“: „Er wollte Marsh Farm auf keinen Fall. So klein hat er nicht mehr gewohnt, seit er sein Apartment im Buckingham-Palast verlassen hat.“
Besonders pikant: Das Haus wird intern als „heruntergekommen“ und „eng“ beschrieben – ein Schock für den einstigen Luxus-Royal.
Baustelle statt Palast
Neben der geringen Größe soll Andrew auch der Zustand der Immobilie wütend gemacht haben. Das Farmhaus verfügt zwar über mehrere Nebengebäude, doch es gibt offenbar bauliche Probleme, die noch nicht behoben sind.
Ob Andrew die Royal Lodge inzwischen tatsächlich verlassen hat, bleibt offen. Offizielle Stellungnahmen aus dem Palast gibt es bislang nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.