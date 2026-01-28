Airbus der British Airways verlor beim Start Rad

Eine automatische Livestream-Kamera am Harry Reid International Airport filmte den Vorfall, der sich am Montagabend (Ortszeit) ereignete. Die Crew und die Passagiere des Airbus A-350-1000 blieben unverletzt. Das Rad löste sich während des Steigfluges von einem der beiden Hauptfahrwerke, kurz bevor dieses eingefahren wurde. Personal des Flughafens barg das Rad wenig später vom Rollfeld.