Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Ein Airbus der englischen Fluglinie British Airways hat kurz nach dem Start am Harry Reid International Airport in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada ein Rad verloren (siehe Video oben). Die Crew setzte den Flug nach London trotzdem fort, wo die Maschine sicher aufsetzte.
Eine automatische Livestream-Kamera am Harry Reid International Airport filmte den Vorfall, der sich am Montagabend (Ortszeit) ereignete. Die Crew und die Passagiere des Airbus A-350-1000 blieben unverletzt. Das Rad löste sich während des Steigfluges von einem der beiden Hauptfahrwerke, kurz bevor dieses eingefahren wurde. Personal des Flughafens barg das Rad wenig später vom Rollfeld.
„Der Harry Reid International Airport (LAS) hat Kenntnis von einem Vorfall mit einem Flugzeug der British Airways, das gestern Abend vom LAS gestartet ist und seinen Flug nach London fortgesetzt hat, wo es ohne Zwischenfälle sicher gelandet ist“, hieß es am Dienstag in einer Stellungnahme des Flughafens in Las Vegas.
Es wurden keine Verletzten oder Schäden am Flughafeneigentum gemeldet. Die Federal Aviation Administration, die US-Verkehrssicherheitsbehörde, sei vom Vorfall informiert worden, hieß es seitens des Harry Reid International Airport.
