Betrunken am Steuer: HSV suspendiert Flügelstürmer

Jean-Luc Dompe wird im Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern fehlen. Nachdem der Flügelstürmer alkoholisiert am Steuer erwischt worden war, wurde er vom Hamburger SV „bis auf Weiteres suspendiert“.
„Am Donnerstagvormittag wurde dem französischen Flügelspieler die Entscheidung nach einem klärenden Gespräch von der sportlichen Führung mitgeteilt. In diesem wurde Dompe eindringlich seine Verantwortung als Profi und Vorbild sowie Repräsentant des Klubs verdeutlicht“, heißt es in der Stellungnahme des Klubs. „Der HSV reagiert mit dieser Entscheidung deutlich auf ein erhebliches Fehlverhalten des 30-Jährigen. Dompe war am vergangenen Sonntag im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Hierbei hat die Polizei bei der Atemkontrolle Alkohol festgestellt.“
Für Dompe und den HSV kommt der Eklat zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Am Samstag empfangen die „Rothosen“ mit dem FC Bayern den Tabellenführer der Bundesliga.
