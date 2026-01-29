Betrunken am Steuer: HSV suspendiert Flügelstürmer

„Am Donnerstagvormittag wurde dem französischen Flügelspieler die Entscheidung nach einem klärenden Gespräch von der sportlichen Führung mitgeteilt. In diesem wurde Dompe eindringlich seine Verantwortung als Profi und Vorbild sowie Repräsentant des Klubs verdeutlicht“, heißt es in der Stellungnahme des Klubs. „Der HSV reagiert mit dieser Entscheidung deutlich auf ein erhebliches Fehlverhalten des 30-Jährigen. Dompe war am vergangenen Sonntag im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Hierbei hat die Polizei bei der Atemkontrolle Alkohol festgestellt.“