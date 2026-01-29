Jacqueline Lugner: Diesen Star holt sie nach Wien!

Liebenswerte Videobotschaft

„Stellt Euch vor: Ich komme nach Wien. Ich kann es kaum erwarten, alle in einer meiner Lieblingsstädte der Welt zu sehen: Wien, Österreich“, freute sich Drescher in einer Videobotschaft der Lugner City auf Instagram. Neben dem Besuch am Opernball wird Drescher in Wien einen Auftritt in dem Einkaufszentrum absolvieren, zudem ist ein umfassendes Kulturprogramm geplant.