Trump erwägt nach wie vor Angriff auf Iran

Saudi-Arabien skeptisch bezüglich eines US-Angriffes

Die Ungewissheit über einen möglichen Militärschlag hält an, seit Trump in der vergangenen Woche erklärt hatte, eine „Armada“ des US-Militärs sei auf dem Weg in Richtung Iran. Er hoffe jedoch, diese nicht einsetzen zu müssen. Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hatte dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian der amtlichen Nachrichtenagentur SPA zufolge in dieser Woche versichert, die Führung in Riad werde ihren Luftraum oder ihr Territorium nicht für Militäraktionen gegen die Islamische Republik zur Verfügung stellen.