Autositze waren nur auf Holzpodest montiert!

Zwölf schwere Mängel

Doch es sollte nicht der einzige Fall sein, bei dem Gefahr im Verzug herrschte. Laut Polizeiangaben wurden bei einem weiteren Lkw nach Prüfung in der Landesfahrzeugprüfstelle zwölf schwere technische Mängel am Fahrzeug festgestellt. Mehrere Anzeigen wurden gelegt und die Weiterfahrt wurde untersagt.