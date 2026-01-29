Vorteilswelt
Gefährlicher Umbau

Autositze waren nur auf Holzpodest montiert!

Wien
29.01.2026 13:41
Auf Holz gebaut hatte man in diesem Kleinlaster, Sicherheitsgurte gab es nicht ...
Auf Holz gebaut hatte man in diesem Kleinlaster, Sicherheitsgurte gab es nicht ...
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Rahmen einer Schwerpunktaktion hat die Wiener Polizei im Bezirk Döbling gleich Dutzende Anzeigen auf Fahrzeuglenker niederprasseln lassen. In einem Fall deckten die Beamten eine lebensgefährliche Eigenkonstruktion in einem Kleinlaster auf. 

Die Polizisten stoppten im Zuge des Planquadrats am Dienstag bzw. Mittwoch einen weißen Laster mit drei Insassen. Zwei von ihnen stellten sich als mutmaßliche Schwarzarbeiter heraus. Ein 26-jähriger Rumäne, der am Steuer saß, wurde festgenommen. Gegen ihn bestand bereits ein Aufenthaltsverbot. 

Bei der genaueren Inspektion wurde im Innenraum des Fahrzeugs ein abenteuerliches Konstrukt entdeckt. Aus Holz war dort ein Aufbau aus Holz zu finden, auf dem weitere Sitze montiert waren – ohne Sicherheitsgurte.

Zwölf schwere Mängel
Doch es sollte nicht der einzige Fall sein, bei dem Gefahr im Verzug herrschte. Laut Polizeiangaben wurden bei einem weiteren Lkw nach Prüfung in der Landesfahrzeugprüfstelle zwölf schwere technische Mängel am Fahrzeug festgestellt. Mehrere Anzeigen wurden gelegt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die Bilanz des Planquadrats: 93 Anzeigen, fünf Abnahmen von Kennzeichen, 18 Identitätsfeststellungen sowie zwei Festnahmen nach dem Fremdenrecht.

