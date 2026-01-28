Streit um Instagram-Account der Nonnen eskaliert

Die Wiener Medienanwältin Maria Windhager hat am Dienstag für die drei Nonnen von Goldenstein in Salzburg und ihre Sprecherin ein Abmahnschreiben an den Betreiber des Instagram-Accounts der Schwestern geschickt und ihn zur Löschung der Seite aufgefordert.
Die Nonnen möchten sich laut ihr stärker zurückziehen – dies war auch mit Rom so abgestimmt. Nur habe der Betreiber des Kanals noch nicht reagiert und postet munter weiter. Unter anderem sind dort auch Posts zu Streitereien rund um fehlende Spendengelder, die laut Windhager suggerieren, dass die Sprecherin verantwortlich sei. „Sollte er den Account heute (Mittwoch) nicht löschen, werden wir unverzüglich Klage einbringen und eine einstweilige Verfügung beantragen“, sagte Windhager.
Der kirchenrechtliche Berater der Nonnen, Wolfgang Rothe, kritisiert drei Unruhestifter, die nicht mehr Teil des Helferteams seien. „Für die Nonnen ist der Kuddelmuddel kontraproduktiv“, so Rothe.
287.000 Follower auf Instagram
Derzeit haben die „nonnen_goldenstein“ 287.000 Follower. Trotz der Rückmeldung aus Rom hat laut Rothe der Betreuer abgelehnt, den Kanal stillzulegen. Er habe gegen den Willen der Nonnen einfach weitergemacht, alte Inhalte neu verwendet und den Kanal auch wirtschaftlich für Werbezwecke genutzt. Darum sei ihm ein Hausverbot erteilt worden.
Aus dem Kreis dieser drei Personen sei nun auch die Anzeige bei der Polizei gekommen. Rothe bezeichnet dies jedoch als „reinen Theaterdonner“, zumal die Sprecherin der Schwestern zu keinem Zeitpunkt Spendengelder verwaltet habe.
Entkräftet wurde übrigens mittlerweile der Vorwurf, dass Gelder aus einem Buchverkauf nicht überwiesen worden seien. Laut Autorin werde das Buch erst in einigen Monaten abgerechnet – Geld könne damit noch gar nicht geflossen sein. Mit einer Entscheidung aus Rom, wie es mit den Schwestern weitergeht, rechnet man im Kloster Anfang 2026.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.