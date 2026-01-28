Streit um Instagram-Account der Nonnen eskaliert

Die Nonnen möchten sich laut ihr stärker zurückziehen – dies war auch mit Rom so abgestimmt. Nur habe der Betreiber des Kanals noch nicht reagiert und postet munter weiter. Unter anderem sind dort auch Posts zu Streitereien rund um fehlende Spendengelder, die laut Windhager suggerieren, dass die Sprecherin verantwortlich sei. „Sollte er den Account heute (Mittwoch) nicht löschen, werden wir unverzüglich Klage einbringen und eine einstweilige Verfügung beantragen“, sagte Windhager.

Der kirchenrechtliche Berater der Nonnen, Wolfgang Rothe, kritisiert drei Unruhestifter, die nicht mehr Teil des Helferteams seien. „Für die Nonnen ist der Kuddelmuddel kontraproduktiv“, so Rothe.