Abmahnschreiben

Streit um Instagram-Account der Nonnen eskaliert

Salzburg
28.01.2026 12:20
Die drei Nonnen möchten sich zurückziehen.
Die drei Nonnen möchten sich zurückziehen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Wiener Medienanwältin Maria Windhager hat am Dienstag für die drei Nonnen von Goldenstein in Salzburg und ihre Sprecherin ein Abmahnschreiben an den Betreiber des Instagram-Accounts der Schwestern geschickt und ihn zur Löschung der Seite aufgefordert. 

Die Nonnen möchten sich laut ihr stärker zurückziehen – dies war auch mit Rom so abgestimmt.  Nur habe der Betreiber des Kanals noch nicht reagiert und postet munter weiter. Unter anderem sind dort auch Posts zu Streitereien rund um fehlende Spendengelder, die laut Windhager suggerieren, dass die Sprecherin verantwortlich sei.  „Sollte er den Account heute (Mittwoch) nicht löschen, werden wir unverzüglich Klage einbringen und eine einstweilige Verfügung beantragen“, sagte Windhager. 

Der kirchenrechtliche Berater der Nonnen, Wolfgang Rothe, kritisiert drei Unruhestifter, die nicht mehr Teil des Helferteams seien. „Für die Nonnen ist der Kuddelmuddel kontraproduktiv“, so Rothe. 

287.000 Follower auf Instagram
Derzeit haben die „nonnen_goldenstein“ 287.000 Follower. Trotz der Rückmeldung aus Rom hat laut Rothe der Betreuer abgelehnt, den Kanal stillzulegen.  Er habe gegen den Willen der Nonnen einfach weitergemacht, alte Inhalte neu verwendet und den Kanal auch wirtschaftlich für Werbezwecke genutzt. Darum sei ihm ein Hausverbot erteilt worden.

Aus dem Kreis dieser drei Personen sei nun auch die Anzeige bei der Polizei gekommen. Rothe bezeichnet dies jedoch als „reinen Theaterdonner“, zumal die Sprecherin der Schwestern zu keinem Zeitpunkt Spendengelder verwaltet habe. 

Entkräftet wurde übrigens mittlerweile der Vorwurf, dass Gelder aus einem Buchverkauf nicht überwiesen worden seien. Laut Autorin werde das Buch erst in einigen Monaten abgerechnet – Geld könne damit noch gar nicht geflossen sein. Mit einer Entscheidung aus Rom, wie es mit den Schwestern weitergeht, rechnet man im Kloster Anfang 2026. 

Salzburg

