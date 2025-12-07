Salzburger macht die drei Nonnen zu Internet-Stars

Selbst hält er sich lieber im Hintergrund, seinen Namen möchte er nicht verraten. Gesprächig gibt sich der junge Mann dann aber sehr wohl – immerhin hat er binnen weniger Monate ein extrem erfolgreiches Profil auf der Social-Media-Plattform Instagram aufgebaut. In enger Absprache mit den drei Nonnen von Goldenstein zeigt er dort in kurzen Videos ihre Geschichten und Erlebnisse. „Dank unseres Profils interessieren sich Leute für die katholische Kirche, die man sonst nie erreichen würde“, betont der Salzburger.