Zündschnur in Wohnhaus: Suche nach Knallsatz-Leger

Einsatz in der Wiener Donaustadt in der Nacht auf Dienstag! Polizei und Feuerwehr rückten zu einem Mehrparteienaus aus, nachdem dichter Rauch die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Vor Ort dann der brisante Fund: Der Rauch stammte von einer angezündeten Zündschnur.
Die Zündschnur zog sich laut Ermittlern vom Erdgeschoss bis hinauf in den sechsten Stock – direkt zu einem Strom- und Gasverteilerkasten. Dort war ein sogenannter Blitzknallsatz deponiert.
Bewohner schritt rechtzeitig ein
Zur Explosion kam es nur dank des heldenhaften Eingreifens eines Hausbewohners nicht: Durch den Alarm aufgeschreckt, folgte er der Zündschnur im Stiegenhaus und durchtrennte sie rechtzeitig. Schlimmeres konnte so verhindert werden.
Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien hat die Ermittlungen gegen bislang unbekannte Täter aufgenommen. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.
