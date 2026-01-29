Furzende versus heilige Kühe

Nun sind die entschiedensten Gegner des Mercosur-Abkommens bekanntlich Europas Landwirte. Sie fürchten, von argentinischen Steaks zu Lasten der eigenen Fleischproduktion – wie überhaupt im Bereich der Lebensmittelproduktion – an die Wand gedrückt zu werden. Eine ähnliche Konkurrenz ist natürlich von Indien nicht zu befürchten, da die Kühe für die Hindus bekanntlich heilig sind und nicht geschlachtet werden.