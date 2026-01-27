Gil Ofarim schweigt – aber bekommt Hammer-Gage!

Es ist das Thema, das die Fans des Dschungelcamps am brennendsten interessiert: der Davidstern-Skandal von Gil Ofarim. Doch der Sänger schweigt beharrlich – und lässt sich das auch noch vergolden! Wer im Dschungel wie viel verdient, und wer tatsächlich der Gagen-Kaiser ist, das wurde jetzt enthüllt.