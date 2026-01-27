Vorteilswelt
Geheimnis gelüftet:

Gil Ofarim schweigt – aber bekommt Hammer-Gage!

Society International
27.01.2026 14:59
Gil Ofarim hat gut lachen: Er hüllt sich im Dschungel in Schweigen, darf sich aber über eine ...
Gil Ofarim hat gut lachen: Er hüllt sich im Dschungel in Schweigen, darf sich aber über eine Hammer-Gage freuen.
krone.at
Von krone.at

Es ist das Thema, das die Fans des Dschungelcamps am brennendsten interessiert: der Davidstern-Skandal von Gil Ofarim. Doch der Sänger schweigt beharrlich – und lässt sich das auch noch vergolden! Wer im Dschungel wie viel verdient, und wer tatsächlich der Gagen-Kaiser ist, das wurde jetzt enthüllt.

Gleich zum Start der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sorgte Gil Ofarim für Wirbel. Auf seinen Davidstern-Skandal angesprochen, erklärte er lediglich, dass er nichts sagen dürfe, da er eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben habe.

Eine herbe Enttäuschung, nicht nur für seine Camp-Kollegen und die Fans daheim vorm TV, sondern vermutlich auch ein bisschen für RTL.

Gil Ofarim kam, sah, schwieg – und kassiert kräftig ab!
Gil Ofarim kam, sah, schwieg – und kassiert kräftig ab!

Ofarim kassiert ab, aber ER ist Gagenkaiser
Denn wie jetzt rauskommt, ließ sich Ofarim sein Schweigen im Vorfeld regelrecht vergolden. 200.000 Euro Gage soll der Sänger für seinen bislang recht mauen Einsatz im Dschungelcamp abkassieren, berichtete die „Bild“-Zeitung am Dienstag.

Ähnlich hoch sei laut der deutschen Zeitung auch das Körberlgeld für Simone Ballack. Doch wer jetzt denkt, die Ex-Frau von Michael Ballack und der ehemalige Kinderstar seien mit diesen Summen die Gagen-Kaiser, der irrt.

Hardy Krüger Jr. ist der Gagenkaiser im Dschungel.
Hardy Krüger Jr. ist der Gagenkaiser im Dschungel.

Denn mit rund 250.000 Euro soll Schauspieler Hardy Krüger Jr. der absolute Spitzenverdiener des diesjährigen Dschungelcamps sein.

Striptease zahlt sich aus
Ebenfalls zu den Top-Abcashern des heurigen Dschungelcamps zählt übrigens Mirja du Mont. Wie die „Bild“ herausgefunden haben will, ließ sich die Ex-Gattin von Wahl-Österreicher Sky du Mont 150.000 bis 200.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Mit rund 110.000 Euro liegt Nicole Belstler-Boettcher knapp hinter den Top-Verdienern im australischen Urwald. In ungefähr derselben Preisklasse liegt demnach auch Dschungel-Nackedei Stephen Dürr.

Diesen Striptease ließ sich Stephen Dürr mit rund 110.000 Euro bezahlen.
Diesen Striptease ließ sich Stephen Dürr mit rund 110.000 Euro bezahlen.

Unter der 100.000-Euro-Marke liegen allerdings die restlichen Dschungel-Promis. Bei etwa 85.000 Euro sollen sich etwa Hubert Fella und die Trash-und Liebes-Konkurrentinnen Eva Benetatou und Samira Yavuz liegen.

Ariel ist Gagen-Schlusslicht
TV-Bauer Patrick Romer darf sich angeblich über 70.000 Euro Gage freuen, während Prüfungs-Dauerkandidatin Ariel und Reality-Star Umut Tekin bei etwa 60.000 Euro liegen.

Ariel zickt sich durchs Dschungelcamp, bekommt für ihre Show aber angeblich nur 60.000 Euro.
Ariel zickt sich durchs Dschungelcamp, bekommt für ihre Show aber angeblich nur 60.000 Euro.

Die „Bild“ fragte freilich auch bei RTL nach. Die knappe Antwort: „Zu vertraglichen Inhalten äußern wir uns grundsätzlich nicht.“

Gelesen

Mehr Society International
