Gil Ofarim sorgt mit Schweigedeal für Mega-Wirbel

Was sagt Gil zum Skandal? Gar nichts!

Der Sänger, der im klassischen Camp einquartiert wurde, wurde nämlich recht schnell auf den Davidstern-Skandal angesprochen. Wir erinnern uns: 2021 hatte der ehemalige Teenie-Star in einem Instagram-Video behauptet, von einem Hotelmitarbeiter im deutschen Leipzig antisemitisch beleidigt worden zu sein.