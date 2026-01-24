Gil Ofarim sorgt mit Schweigedeal für Mega-Wirbel

Die Teilnahme von Gil Ofarim an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hat vor dem Start der beliebten RTL-Show für viele Diskussionen gesorgt. Und schon zum Auftakt des Dschungelcamps gibt es jede Menge Wirbel um den Sänger. Der Grund: eine angebliche Verschwiegenheitserklärung!
Fans des Dschungelcamps fieberten bereits seit Wochen auf Freitagabend hin. Denn endlich heißt es wieder: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Aber neben nackten Tatsachen und Ekelprüfungen sorgte zum Start auch gleich Gil Ofarim für Aufregung.
Was sagt Gil zum Skandal? Gar nichts!
Der Sänger, der im klassischen Camp einquartiert wurde, wurde nämlich recht schnell auf den Davidstern-Skandal angesprochen. Wir erinnern uns: 2021 hatte der ehemalige Teenie-Star in einem Instagram-Video behauptet, von einem Hotelmitarbeiter im deutschen Leipzig antisemitisch beleidigt worden zu sein.
Der Mitarbeiter bestritt die Vorwürfe, der Fall landete vor Gericht. Und erst nach mehr als zwei Jahren gestand Ofarim, dass er gelogen hatte. Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt.
Kein Wunder, dass nicht nur die Zuschauer, sondern auch Gil Ofarims Dschungel-Kollegen gerne wissen würden, was der Sänger heute über die Aktion denkt. Doch als Gil von Schauspieler Hardy Krüger jr. beim Einzug auf den Skandal angesprochen wurde, überraschte dieser mit seiner Antwort alle.
Aussage gibt Rätsel auf
Denn Ofarim erklärte: „Ich sag‘s ganz einfach. Ich darf darüber nicht reden. Jedes Wort, das ich sage, würde alles neu aufrollen. Ich habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben.“
Die Überraschung war groß, auch, als der 43-Jährige weiter verriet: „Ich hätte meine Kinder verloren, hätte ich nicht die Schuld auf mich genommen.“ Eine Aussage, die in jedem Fall Rätsel aufgibt.
Gil unterstrich schließlich: „Ich möchte nie wieder dahin zurück, wo ich die letzten Jahre war. Ich möchte meine Kinder wiedersehen.“ Gil Ofarim hat mit seiner Ex-Ehefrau Verena den Sohn Leonard und Tochter Anouk.
RTL wusste von nichts!
Was hat es also mit dem Schweigedeal auf sich? Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, bestehe dieser jedenfalls nicht zwischen RTL und Ofarim. Wie es heißt, wusste der Sender aber von einer angeblichen Verschwiegenheitserklärung nichts.
Auf Anfrage der Zeitung wollten sich sowohl RTL als auch Ofarims Management bislang nicht dazu äußern.
