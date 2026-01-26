Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geheimer Liebes-Deal?

Dschungel-Ariel zuckt völlig aus: „So gestört!“

Society International
26.01.2026 22:30
Ariel entwickelt sich im Dschungelcamp immer mehr zur Drama-Queen. An Tag vier zuckte die ...
Ariel entwickelt sich im Dschungelcamp immer mehr zur Drama-Queen. An Tag vier zuckte die Schweizerin nun völlig aus!(Bild: RTL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tag vier im Dschungel und die Nerven liegen blank – und dafür sorgt vor allem eine: Influencerin Ariel. Denn die zuckte im Camp jetzt völlig aus ...

0 Kommentare

Wer Ariel so zur Weißglut trieb? Umut! Und eigentlich ging es bei dem Gespräch der beiden anfangs nur um die Frage, ob es sich lohne, am Ballermann Karriere zu machen. Doch prompt geraten die beiden aneinander – und das Thema driftete schneller ab, als die Dschungelcamper schauen konnten. 

„Du brauchst Drama?“
Denn zuerst stichelte Umut noch ironisch: „Du eckst gerne an, du brauchst Drama, du liebst das?“ Gefundenes Fressen für Ariel, die höhnisch zurück lachte: „Willst du jetzt auf Krampf mit mir streiten! Bist du peinlich!“

Bei Umut und Ariel geht es am Lagerfeuer heiß her.
Bei Umut und Ariel geht es am Lagerfeuer heiß her.(Bild: RTL)

Als Umut daraufhin erklärte, wie „peinlich“ hochdeutsch ausgesprochen wird, eskalierte die Situation endgültig. „Sich über einen Akzent lustig zu machen, ist Rassismus!“, quiekte Ariel aufgebracht. Die Stimmen wurden lauter, die Fronten härter. Umut legte nach: „Du bist auf Drama aus, erst bei Eva, dann bei Patrick, Gil und bei mir. Ist das dein Plan, anzuecken und zu streiten? Du brauchst wohl die Sendezeit?“

Ein Streit, der die Dschungelcamper zum Schumzeln bringt. „Muppet Show“, kommentierte Hardy trocken, während Mirja und Simone sich vor Lachen kaum halten konnten. Gil fasste es nüchtern zusammen: „Das ist jetzt Reality. Aus einer Mücke einen Elefanten machen.“

Ganz zur Freude der übrigen Dschungelcamper.
Ganz zur Freude der übrigen Dschungelcamper.(Bild: RTL)

Wer schlug wem einen Lovestory-Deal vor?
Und die Streithähne am Lagerfeuer? Die wurden immer persönlicher mit ihren Beleidigungen! „Ich betrüge meinen Partner nicht vor ganz Deutschland“, brüllte Ariel. Da konterte Umut scharf: „Wer hat vorher bei Facetime zu mir gesagt: ,Lass uns ‘ne Lovestory im Dschungelcamp machen‘?“

Genug für Ariel. Die zuckte nun vollends aus: „DU hast dich bei mir gemeldet! Das ist so gestört“, schrie sie Umut an, der ebenfalls laut wurde: „Ich schwöre bei Gott, ich schwöre auf alles, dass DU mich gefragt hast!“ Ariel hielt dagegen: „Ich schwöre auf meine Tochter!“

Umut hielt es nicht mehr aus – er konfrontierte Ariel mit einem angeblichen Liebes-Deal.
Umut hielt es nicht mehr aus – er konfrontierte Ariel mit einem angeblichen Liebes-Deal.(Bild: RTL)

Als Eva sich einmischte, geriet auch sie ins Visier. Ariel schleuderte ihr entgegen: „Ich bin hier wegen mir und nicht, weil ich mit einem verheirateten Mann gebumst habe. Du sitzt hier noch mit Stolz und Ehre. Ich würde mich schämen, SCHÄÄÄÄ-MEN.“ Das wiederum war Samiras Stichwort, die Ariel kurzerhand recht gab und Eva zurechtwies: „Ich bin hier wegen dir und du wegen mir, Eva. Du bist nicht da, weil du Eva bist! Gesteh‘ dir das ein.“

Der Streit wollte einfach kein Ende nehmen. „Das ist Sendezeitalarm“, kommentierte Simone amüsiert aus ihrer Feldbett-Loge, während immer mehr Stars zuschauten. Mirja brachte es auf den Punkt: „Das ist ein gutes Programm hier, aber die Fernbedienung funktioniert nicht!“

Alle gegen Ariel
Kaum hatten Samira und Ariel das Camp in Richtung Weiher verlassen, drehte sich bei den Zurückgebliebenen alles nur noch um eine Person: Ariel!

Hubert eröffnete die Lästerrunde mit den Worten: „Dafür wird sie doch eingekauft, die Ariel, weil sie immer Stunk sucht.“ Umut pflichtete ihm bei: „Sie sucht Drama, sie liebt das Drama.“ Auch Patrick hatte eine klare Meinung: „Der Beruf von ihr ist Krawall und Remmidemmi. Sie fährt immer die gleiche Schiene und wenn sie nicht mehr weiterkommt, sagt sie: ,Du lässt mich nicht aussprechen!‘ Und sie ist doch nicht das Sprachrohr für Samira!“

Ariels Streit mit Umut wurde zum Thema Nummer eins bei den Dschungelcampern.
Ariels Streit mit Umut wurde zum Thema Nummer eins bei den Dschungelcampern.(Bild: RTL)

Tatsächlich sprach Samira dieses Thema auch direkt am Weiher bei Ariel an: „Ich kann nicht mehr. Bitte, führe diese Kämpfe nicht mehr mit der. Das habe ich schon gemacht. Bitte mach‘ das nicht mehr.“

Blieb noch die Frage vom Umut-Ariel-Streit: Wer sagt die Wahrheit in Sachen angeblicher Lovestory? Umut war sich am Lagerfeuer sicher: „Sie hat mich gefragt, das schwöre ich dir auf alles.“ Ariel im Gespräch mit Samira: „Ich schwöre auf mein Leben, ich schwöre auf alles, ich habe niemals irgendwas mit einer Lovestory gesagt. Das macht mich richtig, richtig sauer! Umut ist gar nicht mein Typ.“

Und dann kam es für Ariel noch dicker: Denn erneut musste die Influencerin zur Dschungelprüfung antreten. Auf dem Weg dorthin eskalierte ein Streit zwischen Eva und Ariel. Eva warf Ariel vor: „Auf Menschen, die schon am Boden sind, trittst du gerne drauf“ – und weiter: „Wenn du diese Werte deiner Tochter vermitteln willst, dann tust du mir leid.“

Situation eskaliert vor Dschungelprüfung
Für Ariel war spätestens bei ihrer Tochter Schluss: „Meine Tochter hat hier nix verloren! Nimm mein Kind nicht in den Mund.“ Ein explosiver Moment! Wird der Streit zum Nachteil bei der gemeinsamen Dschungelprüfung?

Ariel ertrug es nicht, dass Eva sie wegen ihrer Tochter maßregelte.
Ariel ertrug es nicht, dass Eva sie wegen ihrer Tochter maßregelte.(Bild: RTL)

„Willkommen, Party-People, zu eurem ,Kotzella-Festival‘“, rief Sonja Zietlow, doch von Feierstimmung war in diesem Moment bei Ariel, Eva und Gil keine Spur. Als Jan fragte: „Wollt ihr zu dieser Prüfung überhaupt antreten?“, erklärten Gil und Eva sofort ihre Bereitschaft. Ariel hingegen überraschte: „Alle im Team haben Hunger, ich habe Hunger und es tut mir unfassbar leid, aber ich stehe für mich ein. Ich kann mir selbst nicht untreu sein.“

„Mit so einem Menschen kann ich nicht spielen“
Mit Blick auf Eva ergänzte sie: „Und mit Menschen, die nicht ansatzweise meine moralischen Werte vertreten, auf ,ein Team‘ machen, das geht nicht.“ Auf Nachfrage von Sonja und Jan wurde Ariel noch deutlicher: „Ich akzeptiere es nicht, wenn eine Eva auf dem Weg zur Prüfung mein Kind ins Spiel bringt. Mein Kind hat hier nichts verloren! Mit so einem Menschen kann ich jetzt nicht spielen!“

Ariel wollte nicht mit Eva zur Dschungelprüfung antreten.
Ariel wollte nicht mit Eva zur Dschungelprüfung antreten.(Bild: RTL)

Eva schüttelte fassungslos den Kopf: „Unmöglich, unmöglich! Lass es uns doch versuchen, bitte! Ich habe nicht über dein Kind, sondern über deine Werte gesprochen! Bitte! Bitte mache es doch für uns alle als Team. Leg‘ doch dein Ego zur Seite, nur fürs Spiel.“ Doch Ariel blieb hart: „Nein, meine Tochter hat hier nichts zu suchen!“ Als Sonja nachhakte, ob sie damit in Kauf nehme, dass die anderen leer ausgehen, erklärte Ariel: „Ich kann auch mit Gil nicht arbeiten. Was er begangen hat … im Camp kann ich ihn wegblenden, aber ich kann nicht auf Team machen jetzt!“

Lesen Sie auch:
Samira Yavuz rechnete am Sonntag im Dschungelcamp knallhart mit Eva Benetatou ab.
Knallhart-Abrechnung!
Samira: „Du hast ihm die offenen Beine angeboten“
25.01.2026
„Gesoffen wie Loch“
Absturz, Klinik! Gil Ofarim packt im Dschungel aus
24.01.2026

Damit war die Party endgültig vorbei. Alle weiteren Überredungsversuche scheiterten – und ohne einen einzigen Stern ging es zurück ins Camp.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
260.780 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
232.664 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
221.640 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Society International
Geheimer Liebes-Deal?
Dschungel-Ariel zuckt völlig aus: „So gestört!“
„Werde nicht kommen“
Trump: „Superbowl-Acts sind schreckliche Wahl“
Hadid im Mega-Hot-Look
Bellas Po-Dekolleté sollten Sie sich ansehen!
Zum Schweigen gebracht
Amber Heard: „Will meine Stimme nicht mehr nutzen“
Deal in Millionenhöhe?
Brooklyn Beckham plant angeblich Enthüllungsbuch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf