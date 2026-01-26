Dschungel-Ariel zuckt völlig aus: „So gestört!“

Tag vier im Dschungel und die Nerven liegen blank – und dafür sorgt vor allem eine: Influencerin Ariel. Denn die zuckte im Camp jetzt völlig aus ...
Wer Ariel so zur Weißglut trieb? Umut! Und eigentlich ging es bei dem Gespräch der beiden anfangs nur um die Frage, ob es sich lohne, am Ballermann Karriere zu machen. Doch prompt geraten die beiden aneinander – und das Thema driftete schneller ab, als die Dschungelcamper schauen konnten.
„Du brauchst Drama?“
Denn zuerst stichelte Umut noch ironisch: „Du eckst gerne an, du brauchst Drama, du liebst das?“ Gefundenes Fressen für Ariel, die höhnisch zurück lachte: „Willst du jetzt auf Krampf mit mir streiten! Bist du peinlich!“
Als Umut daraufhin erklärte, wie „peinlich“ hochdeutsch ausgesprochen wird, eskalierte die Situation endgültig. „Sich über einen Akzent lustig zu machen, ist Rassismus!“, quiekte Ariel aufgebracht. Die Stimmen wurden lauter, die Fronten härter. Umut legte nach: „Du bist auf Drama aus, erst bei Eva, dann bei Patrick, Gil und bei mir. Ist das dein Plan, anzuecken und zu streiten? Du brauchst wohl die Sendezeit?“
Ein Streit, der die Dschungelcamper zum Schumzeln bringt. „Muppet Show“, kommentierte Hardy trocken, während Mirja und Simone sich vor Lachen kaum halten konnten. Gil fasste es nüchtern zusammen: „Das ist jetzt Reality. Aus einer Mücke einen Elefanten machen.“
Wer schlug wem einen Lovestory-Deal vor?
Und die Streithähne am Lagerfeuer? Die wurden immer persönlicher mit ihren Beleidigungen! „Ich betrüge meinen Partner nicht vor ganz Deutschland“, brüllte Ariel. Da konterte Umut scharf: „Wer hat vorher bei Facetime zu mir gesagt: ,Lass uns ‘ne Lovestory im Dschungelcamp machen‘?“
Genug für Ariel. Die zuckte nun vollends aus: „DU hast dich bei mir gemeldet! Das ist so gestört“, schrie sie Umut an, der ebenfalls laut wurde: „Ich schwöre bei Gott, ich schwöre auf alles, dass DU mich gefragt hast!“ Ariel hielt dagegen: „Ich schwöre auf meine Tochter!“
Als Eva sich einmischte, geriet auch sie ins Visier. Ariel schleuderte ihr entgegen: „Ich bin hier wegen mir und nicht, weil ich mit einem verheirateten Mann gebumst habe. Du sitzt hier noch mit Stolz und Ehre. Ich würde mich schämen, SCHÄÄÄÄ-MEN.“ Das wiederum war Samiras Stichwort, die Ariel kurzerhand recht gab und Eva zurechtwies: „Ich bin hier wegen dir und du wegen mir, Eva. Du bist nicht da, weil du Eva bist! Gesteh‘ dir das ein.“
Der Streit wollte einfach kein Ende nehmen. „Das ist Sendezeitalarm“, kommentierte Simone amüsiert aus ihrer Feldbett-Loge, während immer mehr Stars zuschauten. Mirja brachte es auf den Punkt: „Das ist ein gutes Programm hier, aber die Fernbedienung funktioniert nicht!“
Alle gegen Ariel
Kaum hatten Samira und Ariel das Camp in Richtung Weiher verlassen, drehte sich bei den Zurückgebliebenen alles nur noch um eine Person: Ariel!
Hubert eröffnete die Lästerrunde mit den Worten: „Dafür wird sie doch eingekauft, die Ariel, weil sie immer Stunk sucht.“ Umut pflichtete ihm bei: „Sie sucht Drama, sie liebt das Drama.“ Auch Patrick hatte eine klare Meinung: „Der Beruf von ihr ist Krawall und Remmidemmi. Sie fährt immer die gleiche Schiene und wenn sie nicht mehr weiterkommt, sagt sie: ,Du lässt mich nicht aussprechen!‘ Und sie ist doch nicht das Sprachrohr für Samira!“
Tatsächlich sprach Samira dieses Thema auch direkt am Weiher bei Ariel an: „Ich kann nicht mehr. Bitte, führe diese Kämpfe nicht mehr mit der. Das habe ich schon gemacht. Bitte mach‘ das nicht mehr.“
Blieb noch die Frage vom Umut-Ariel-Streit: Wer sagt die Wahrheit in Sachen angeblicher Lovestory? Umut war sich am Lagerfeuer sicher: „Sie hat mich gefragt, das schwöre ich dir auf alles.“ Ariel im Gespräch mit Samira: „Ich schwöre auf mein Leben, ich schwöre auf alles, ich habe niemals irgendwas mit einer Lovestory gesagt. Das macht mich richtig, richtig sauer! Umut ist gar nicht mein Typ.“
Und dann kam es für Ariel noch dicker: Denn erneut musste die Influencerin zur Dschungelprüfung antreten. Auf dem Weg dorthin eskalierte ein Streit zwischen Eva und Ariel. Eva warf Ariel vor: „Auf Menschen, die schon am Boden sind, trittst du gerne drauf“ – und weiter: „Wenn du diese Werte deiner Tochter vermitteln willst, dann tust du mir leid.“
Situation eskaliert vor Dschungelprüfung
Für Ariel war spätestens bei ihrer Tochter Schluss: „Meine Tochter hat hier nix verloren! Nimm mein Kind nicht in den Mund.“ Ein explosiver Moment! Wird der Streit zum Nachteil bei der gemeinsamen Dschungelprüfung?
„Willkommen, Party-People, zu eurem ,Kotzella-Festival‘“, rief Sonja Zietlow, doch von Feierstimmung war in diesem Moment bei Ariel, Eva und Gil keine Spur. Als Jan fragte: „Wollt ihr zu dieser Prüfung überhaupt antreten?“, erklärten Gil und Eva sofort ihre Bereitschaft. Ariel hingegen überraschte: „Alle im Team haben Hunger, ich habe Hunger und es tut mir unfassbar leid, aber ich stehe für mich ein. Ich kann mir selbst nicht untreu sein.“
„Mit so einem Menschen kann ich nicht spielen“
Mit Blick auf Eva ergänzte sie: „Und mit Menschen, die nicht ansatzweise meine moralischen Werte vertreten, auf ,ein Team‘ machen, das geht nicht.“ Auf Nachfrage von Sonja und Jan wurde Ariel noch deutlicher: „Ich akzeptiere es nicht, wenn eine Eva auf dem Weg zur Prüfung mein Kind ins Spiel bringt. Mein Kind hat hier nichts verloren! Mit so einem Menschen kann ich jetzt nicht spielen!“
Eva schüttelte fassungslos den Kopf: „Unmöglich, unmöglich! Lass es uns doch versuchen, bitte! Ich habe nicht über dein Kind, sondern über deine Werte gesprochen! Bitte! Bitte mache es doch für uns alle als Team. Leg‘ doch dein Ego zur Seite, nur fürs Spiel.“ Doch Ariel blieb hart: „Nein, meine Tochter hat hier nichts zu suchen!“ Als Sonja nachhakte, ob sie damit in Kauf nehme, dass die anderen leer ausgehen, erklärte Ariel: „Ich kann auch mit Gil nicht arbeiten. Was er begangen hat … im Camp kann ich ihn wegblenden, aber ich kann nicht auf Team machen jetzt!“
Damit war die Party endgültig vorbei. Alle weiteren Überredungsversuche scheiterten – und ohne einen einzigen Stern ging es zurück ins Camp.
