Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesundheitsdebatte

„Verunsicherte Patienten warten im Burgenland“

Burgenland
01.06.2026 05:30
ÖVP-Parteikollegen an einem Tisch: Karlheinz Kornhäusl und Christoph Zarits.
ÖVP-Parteikollegen an einem Tisch: Karlheinz Kornhäusl und Christoph Zarits.(Bild: zVg)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Dabei habe Graz Kapazitäten, rasche Behandlungen durchzuführen, sagt der steirische ÖVP-Gesundheitslandesrat Kornhäusl: „Gastpatienten sind bei uns jederzeit willkommen.“

0 Kommentare

Laut ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits sei der Vorhalt, dass Burgenländer in steirischen Spitälern auf Wartelisten landen würden, haltlos. „Das stimmt nachweislich nicht und gefährdet die sachliche Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern.“

 Unterstützung bekommt Zarits vom Parteikollegen Karlheinz Kornhäusl, der in der Steiermark für Gesundheitsagenden zuständig ist. „Es wurden am Universitätsklinikum Graz keine Patienten aus dem Burgenland abgewiesen. Im Gegenteil. Unsere Spitäler leisten tagtäglich Spitzenmedizin und selbstverständlich behandeln wir auch jederzeit Patienten aus anderen Bundesländern.“

Zitat Icon

Wer der Bevölkerung einredet, Burgenländer landen in steirischen Spitälern auf Wartelisten, der verspielt Vertrauen.

Christoph Zarits, ÖVP-Landesparteiobmann Burgenland

Kornhäusl bezieht sich auch auf das Thema Herzchirurgie. „Das Universitätsklinikum Graz hat für das Südburgenland den gesetzlichen Versorgungsauftrag und kommt diesem vollumfänglich nach.“ Aber: „Seit Monaten werden von den burgenländischen Spitälern kaum Patienten nach Graz zugewiesen.“ Hieße konkret: Die müssten daheim auf einen Termin in einem burgenländischen Spital warten. Aktuell befände sich kein einziger Patient aus dem Burgenland auf der Warteliste. Aber: „Allein im April konnte vier Patienten aus dem Burgenland durch die beherzte Hilfe des Teams der Uniklinik Graz das Leben gerettet werden“, sagt Kornhäusl.

Zitat Icon

Bei uns wird jeder Mensch gleich behandelt. Die Postleitzahl darf nicht über die medizinische Versorgung entscheiden.

Karlheinz Kornhäusl, ÖVP-Gesundheitslandesrat Steiermark

Für Zarits dürfe Gesundheitsversorgung nicht an Landesgrenzen enden. „Entscheidend ist, dass Menschen schnell die beste medizinische Versorgung bekommen, ohne politische Verunsicherung und unnötige Debatten.“ Man habe in Österreich ein sehr komplexes Gesundheitssystem. „Daher braucht es Kooperation und Zusammenhalt. Landeshauptmann Doskozil zerschlägt hier leider viel Porzellan und gefährdet die Versorgung aller, wenn er das Burgenland weiterhin von jeglicher Kooperation abkapseln und isolieren will“, sagt Zarits. „Die Leidtragenden sind immer die Patienten.“

Der ÖVP-Landesparteiobmann fordert Hans Peter Doskozil auf, „rasch Gespräche mit der Steiermark und Wien“ aufzunehmen. Denn: „Diese Politik der Abschottung und Abkapselung bringt keinem was.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
01.06.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
16° / 21°
Symbol einzelne Regenschauer
Güssing
14° / 23°
Symbol einzelne Regenschauer
Mattersburg
16° / 21°
Symbol einzelne Regenschauer
Neusiedl am See
16° / 21°
Symbol einzelne Regenschauer
Oberpullendorf
15° / 21°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
120.017 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
113.818 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
110.209 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Mehr Burgenland
Krönung in Wiesen
Hoch lebe Ines, die neue Erdbeerkönigin!
Wer die „Krone“ bringt
Jede Nacht unter Druck:„Kranksein gibt‘s nicht!“
Unsere Feuerwehr
Jung und älter zeigten wieder Top-Leistungen
Vorbereitungen laufen
Nach der Starnacht ist vor der Starnacht
Am Puls der Zeit
Aus Stallmist wird Öko-Strom für viele Haushalte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf