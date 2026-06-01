„Verunsicherte Patienten warten im Burgenland“

Kornhäusl bezieht sich auch auf das Thema Herzchirurgie. „Das Universitätsklinikum Graz hat für das Südburgenland den gesetzlichen Versorgungsauftrag und kommt diesem vollumfänglich nach.“ Aber: „Seit Monaten werden von den burgenländischen Spitälern kaum Patienten nach Graz zugewiesen.“ Hieße konkret: Die müssten daheim auf einen Termin in einem burgenländischen Spital warten. Aktuell befände sich kein einziger Patient aus dem Burgenland auf der Warteliste. Aber: „Allein im April konnte vier Patienten aus dem Burgenland durch die beherzte Hilfe des Teams der Uniklinik Graz das Leben gerettet werden“, sagt Kornhäusl.