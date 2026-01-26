Austria Wien verpflichtet nächstes Bullen-Talent

Die Wiener Austria holt sich das zweite Talent von Red Bull Salzburg in diesem Winter. Nach U17-Vizeweltmeister Florian Hofmann wechselt auch Marco Brandt zu den Violetten.
Die Austria machte den Transfer am Montagnachmittag offiziell. Ich freue mich sehr, hier zu sein! Durch die Gespräche mit den Verantwortlichen – insbesondere mit dem Trainer – hatte ich sofort ein sehr gutes Gefühl. Für mich ist es das erste Mal, dass ich weiter weg von daheim wohne, daher möchte ich hier erstmal gut ankommen, die Stadt, Mannschaft und Trainerteam kennenlernen. Mein Ziel ist es, mich gut zu integrieren und möglichst viele Spielminuten zu sammeln“, wird Marco Brandt von seinem neuen Arbeitgeber zitiert. Der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger kam im Jahr 2018 von Ried in die Red Bull Akademie, durchlief in der Folge die Altersstufen der U15, U16 und U18. Zuletzt war der Stürmer in der 2. Liga bei Kooperationsklub Liefering untergebracht.
In der Saison 23/24 wurde Brandt in der U18 sogar Torschützenkönig (19 Tore in 24 Spielen). In der aktuellen Saison reichte es für ihn aber nur zu acht Zweitligaeinsätzen und einem Treffer. „Mit Marco Brandt konnten wir einen weiteren jungen Österreicher verpflichten. Er verfügt über viel Potenzial und soll die Offensive der Young Violets durch sein Tempo und seine Dynamik verstärken. Wir freuen uns, dass er bereits ab Winter fix bei uns ist und sich dadurch an das Umfeld und seine neuen Kollegen gewöhnen kann“, sagt Sportdirektor Michael Wagner.
Bereits am Sonntag wurde offiziell, dass die Wiener Florian Hofmann verpflichten. Der Salzburger wurde mit dem ÖFB-Team in Katar sensationell U17-Vizeweltmeister und wechselt wie Brandt nach Wien-Favoriten.
