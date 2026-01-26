Austria Wien verpflichtet nächstes Bullen-Talent

Die Austria machte den Transfer am Montagnachmittag offiziell. Ich freue mich sehr, hier zu sein! Durch die Gespräche mit den Verantwortlichen – insbesondere mit dem Trainer – hatte ich sofort ein sehr gutes Gefühl. Für mich ist es das erste Mal, dass ich weiter weg von daheim wohne, daher möchte ich hier erstmal gut ankommen, die Stadt, Mannschaft und Trainerteam kennenlernen. Mein Ziel ist es, mich gut zu integrieren und möglichst viele Spielminuten zu sammeln“, wird Marco Brandt von seinem neuen Arbeitgeber zitiert. Der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger kam im Jahr 2018 von Ried in die Red Bull Akademie, durchlief in der Folge die Altersstufen der U15, U16 und U18. Zuletzt war der Stürmer in der 2. Liga bei Kooperationsklub Liefering untergebracht.