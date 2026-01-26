Jagdunfall: 42-jähriger Steirer tödlich verletzt

Kurz vor 19 Uhr waren drei Jäger aus dem Bezirk Leibnitz (42, 57 und 36 Jahre alt) in einem Waldgebiet mit der Bergung eines Wildschweins beschäftigt, das der 57-Jährige erlegt hatte. Um das Tier gemeinsam mit dem 42-Jährigen in das Fahrzeug zu heben, übergab der 57-Jährige sein Jagdgewehr vorübergehend an den Jüngsten.