Schuss löste sich

Jagdunfall: 42-jähriger Steirer tödlich verletzt

Steiermark
26.01.2026 10:32
Der Schuss löste sich aus einem Gewehr.
Der Schuss löste sich aus einem Gewehr.
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Dramatisches Ende eines Jagdausfluges Sonntagabend in Gabersdorf in der Steiermark: Nach dem Verladen eines erlegten Wildschweines löste sich aus einem Gewehr ein Schuss. Das Projektil traf einen 42-jährigen Steirer im Kopfbereich. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Kurz vor 19 Uhr waren drei Jäger aus dem Bezirk Leibnitz (42, 57 und 36 Jahre alt) in einem Waldgebiet mit der Bergung eines Wildschweins beschäftigt, das der 57-Jährige erlegt hatte. Um das Tier gemeinsam mit dem 42-Jährigen in das Fahrzeug zu heben, übergab der 57-Jährige sein Jagdgewehr vorübergehend an den Jüngsten.

Plötzlich löste sich Schuss
Nachdem das Wildschwein verladen worden war, übergab der 36-Jährige die Waffe wieder dem Schützen. In diesem Moment löste sich ein Schuss. Das Projektil traf den danebenstehenden 42-Jährigen im Bereich des Kopfes. Die Begleiter setzten umgehend die Rettungskette in Gang, doch der eingetroffene Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion des Leichnams sowie die Beiziehung eines Sachverständigen für Waffenwesen und Ballistik an. Hinweise auf eine vorsätzlich begangene Straftat konnten bislang aber nicht ermittelt werden. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Steiermark
Jagdunfall
