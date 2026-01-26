Jagdunfall: 42-jähriger Steirer tödlich verletzt

Dramatisches Ende eines Jagdausfluges Sonntagabend in Gabersdorf in der Steiermark: Nach dem Verladen eines erlegten Wildschweines löste sich aus einem Gewehr ein Schuss. Das Projektil traf einen 42-jährigen Steirer im Kopfbereich. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Kurz vor 19 Uhr waren drei Jäger aus dem Bezirk Leibnitz (42, 57 und 36 Jahre alt) in einem Waldgebiet mit der Bergung eines Wildschweins beschäftigt, das der 57-Jährige erlegt hatte. Um das Tier gemeinsam mit dem 42-Jährigen in das Fahrzeug zu heben, übergab der 57-Jährige sein Jagdgewehr vorübergehend an den Jüngsten.
Plötzlich löste sich Schuss
Nachdem das Wildschwein verladen worden war, übergab der 36-Jährige die Waffe wieder dem Schützen. In diesem Moment löste sich ein Schuss. Das Projektil traf den danebenstehenden 42-Jährigen im Bereich des Kopfes. Die Begleiter setzten umgehend die Rettungskette in Gang, doch der eingetroffene Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.
Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion des Leichnams sowie die Beiziehung eines Sachverständigen für Waffenwesen und Ballistik an. Hinweise auf eine vorsätzlich begangene Straftat konnten bislang aber nicht ermittelt werden. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.