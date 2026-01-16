Jäger (48) verwechselt Hund mit Fuchs: Tier tot

Der vier Jahre alte Hund war kurz vor der Schussabgabe von einem Hof entlaufen, der sich nur wenige Hundert Meter entfernt befindet. Das Tier war nach einem Spaziergang alleine gelassen worden, so die Polizei. Wie die Besitzerin gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erklärte, hatte der Hund eine Warnweste und ein Halsband angelegt.