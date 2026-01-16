Jäger (48) verwechselt Hund mit Fuchs: Tier tot

Nur wenige Tage nach dem Tod eines Border Collies – ein Jäger will in Oberösterreich einen Hund mit einem Fuchs verwechselt haben und erschoss den vierjährigen „Cooper“ – ist es am Dienstag auch in der Steiermark zu einer tödlichen Verwechslung gekommen. Im Zuge einer Jagd auf Füchse erschoss ein 48-jähriger Jäger einen vierjährigen Mischlingshund.
Der Steirer hatte sich am Abend in St. Marein im Mürztal auf einen Hochstand zurückgezogen, mit dem Plan, „die hohe und zum Teil bereits unter der Räude leidende Fuchspopulation bejagen“. Auch Fuchsköder seien zu diesem Zweck im Vorfeld in Kenntnis von Anrainern dort ausgelegt worden, teilte die Polizei am Freitag mit.
Hund für Fuchs gehalten
Gegen 19.45 Uhr kam es zum tödlichen Tierdrama. Der 48-Jährige gab einen Schuss aus seinem Schrotgewehr ab, will einen Fuchs in 20 bis 30 Metern Entfernung erkannt haben. Der Fuchs stellte sich jedoch bei der Nachschau als Husky/Australian-Sheperd-Mischling heraus.
Der vier Jahre alte Hund war kurz vor der Schussabgabe von einem Hof entlaufen, der sich nur wenige Hundert Meter entfernt befindet. Das Tier war nach einem Spaziergang alleine gelassen worden, so die Polizei. Wie die Besitzerin gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erklärte, hatte der Hund eine Warnweste und ein Halsband angelegt.
„Irrtümlicher Schuss“
„Der Jäger selbst informierte im Anschluss die Polizei und setzte diese über den irrtümlichen Schuss in Kenntnis“, heißt es weiter. Alkoholisiert war der Mann nicht. Die Ermittlungen laufen.
Erst kürzlich war in Oberösterreich ein Border Collie von einem Jäger erschossen worden. Der Fall ließ die Wogen hochgehen. „Ich begreife immer noch nicht ganz, dass mein Hund weg ist und nie mehr zurückkommt“, erklärte der geschockte Besitzer der „Krone“.
