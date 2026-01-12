Schießwütigem Jäger (84) droht ein Waffenverbot

Nach der Tötung eines Hundes, der mit seinem Herrl durch den Wald spaziert war, ermitteln nun die Staatsanwaltschaft Steyr und die Bezirkshauptmannschaft Gmunden gegen den betagten Jagdpächter. Der Pensionist soll in einer ersten Reaktion erklärt haben, dass er den Border Collie mit einem Fuchs verwechselt habe.