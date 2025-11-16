Polizei ermittelt
Tödlicher Unfall: Jäger erschießt anderen Jäger
In Tschechien hat sich ein tödlicher Jagdunfall ereignet. Ein Jäger erschoss am Samstag nahe der Stadt Kladruby einen anderen Waidmann. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.
Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des getroffenen Mannes feststellen können, berichtete die Zeitung „Pravo“ am Sonntag. Augenzeugen zufolge habe eine Kugel den 67-Jährigen direkt in den Kopf getroffen.
Alkohol- und Drogentests negativ
Eine Obduktion durch einen Rechtsmediziner sei angeordnet worden. Die Polizei habe bei den Jagdteilnehmern Kontrollen auf Alkohol und andere Drogen durchgeführt, die aber negativ ausgefallen seien.
Nach Angaben des nationalen Jagdverbands verfügen in Tschechien 88.584 Menschen über einen Jagdschein, von denen rund 70.000 tatsächlich aktiv seien.
Erst Anfang August war es im Bezirk Tachov zu einem anderen Jagdunfall gekommen. Damals schoss ein Jäger statt auf einen Fuchs aus Versehen auf einen Schatzsucher.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.