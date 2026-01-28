Die Donaustadt zittert vor den Serien-Einbrechern

Eine der Urängste des Menschen ist, dass in die eigenen vier Wände eingebrochen wird. Genau diese Angst geht aktuell in zwei Grätzeln in der Donaustadt um, wie die „Krone“ in Erfahrung bringen konnte. In der an sich recht ruhigen Wohngegend zwischen dem Schillerwasser und dem Oberen Mühlwasser, südöstlich des Biberhaufenweges, treibt eine Einbrecherbande seit Anfang Dezember ihr Unwesen.