Kokaindealer kommt mit 150 Euro Geldbuße davon

Das Urteil: eine Geldstrafe von lediglich 150 Euro an den Bund. Die Staatsanwaltschaft hatte dem bislang unbescholtenen Mann vorgeworfen, zwischen Ende 2021 und Sommer 2023 mehrfach Kokain an verschiedene Abnehmer verkauft zu haben. Die Anklage ging von einer Gesamtmenge von knapp 50 Gramm aus – ein Umfang, den der Angeklagte bereits bei seiner polizeilichen Einvernahme eingeräumt hatte.