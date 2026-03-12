„Pädo-Hunter“ schlugen und demütigten Opfer (17)

Über Social Media hatte ein 17-Jähriger ein Treffen mit einem Mädchen ausgemacht – dachte er zumindest. Beim Treffpunkt in Graz erwarteten ihn dann aber mehrere Männer, die ihn auf einen Dachboden verschleppten, wo sie ihn zutiefst erniedrigten und auch noch ausraubten. Blutverschmiert ließen sie ihn zurück.