Diese Filme müssen Sie unbedingt gesehen haben

In der Nacht auf Montag werden in Hollywood die wichtigen Preise vergeben. Viele Schauspieler, Regisseure und Filme dürfen auf einen der begehrten Oscars hoffen. Wenn Sie mitreden wollen, sollten Sie sich diese Streifen ansehen.
Sie haben sich bisher noch nicht wirklich mit den Oscar-Favoriten beschäftigt, wollen aber jetzt doch noch einsteigen? Kein Problem – Sie müssen nicht alle Filme kennen und es bleibt noch genug Zeit, sich die wichtigsten Streifen anzusehen.
Anfangen sollten Sie mit „One Battle After Another“, dem spannenden Thriller von Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Experten gehen davon aus, dass der Oscar für den besten Film an dieses politisch aufgeladene Werk gehen wird. Zum Streamen gibt es den Leo-Hit auf HBO Max und zum Leihen auf Amazon Prime, ausgewählte Kinos zeigen ihn auch derzeit nochmals im Vorfeld der Oscars.
Als Nächstes sollte „Sinners“ auf der Watchlist stehen – er hat mit 16 Nominierungen einen Rekord gebrochen und wird mit Sicherheit in einigen Kategorien siegen (verfügbar zum Streamen auf Amazon Prime).
Wer sich am meisten für die besten Schauspielleistungen interessiert, ist beim Drama „Hamnet“ (Amazon Prime, vereinzelt noch im Kino) und der Sportbiografie „Marty Supreme“ (jetzt im Kino) richtig – deren Hauptdarsteller Jessie Buckley und Timothée Chalamet könnten gut und gerne bald goldene Statuen in Händen halten.
Mit gleich vier Schauspiel-Nominierungen im Darsteller-Bereich besonders stark ist auch das Familiendrama „Sentimental Value“, einzelne Kinos spielen es noch. Also: Anschauen, mitfiebern, mitreden!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.