Vor den Oscars:

Diese Filme müssen Sie unbedingt gesehen haben

Unterhaltung
12.03.2026 18:00
„Sinners“ mit Michael B. Jordan ist eine Horror-Satire.
„Sinners“ mit Michael B. Jordan ist eine Horror-Satire.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

In der Nacht auf Montag werden in Hollywood die wichtigen Preise vergeben. Viele Schauspieler, Regisseure und Filme dürfen auf einen der begehrten Oscars hoffen. Wenn Sie mitreden wollen, sollten Sie sich diese Streifen ansehen.

0 Kommentare

Sie haben sich bisher noch nicht wirklich mit den Oscar-Favoriten beschäftigt, wollen aber jetzt doch noch einsteigen? Kein Problem – Sie müssen nicht alle Filme kennen und es bleibt noch genug Zeit, sich die wichtigsten Streifen anzusehen.

Anfangen sollten Sie mit „One Battle After Another“, dem spannenden Thriller von Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Experten gehen davon aus, dass der Oscar für den besten Film an dieses politisch aufgeladene Werk gehen wird. Zum Streamen gibt es den Leo-Hit auf HBO Max und zum Leihen auf Amazon Prime, ausgewählte Kinos zeigen ihn auch derzeit nochmals im Vorfeld der Oscars.

„Sentimental Value“ von Joachim Trier.
„Sentimental Value“ von Joachim Trier.(Bild: AP/Kasper Tuxen)
„One Battle After Another“ mit DiCaprio.
„One Battle After Another“ mit DiCaprio.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
„Sinners“ ist eine Horror-Satire
„Sinners“ ist eine Horror-Satire(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
„Hamnet“ mit Jessie Buckley.
„Hamnet“ mit Jessie Buckley.(Bild: UPI)

Als Nächstes sollte „Sinners“ auf der Watchlist stehen – er hat mit 16 Nominierungen einen Rekord gebrochen und wird mit Sicherheit in einigen Kategorien siegen (verfügbar zum Streamen auf Amazon Prime).

Wer sich am meisten für die besten Schauspielleistungen interessiert, ist beim Drama „Hamnet“ (Amazon Prime, vereinzelt noch im Kino) und der Sportbiografie „Marty Supreme“ (jetzt im Kino) richtig – deren Hauptdarsteller Jessie Buckley und Timothée Chalamet könnten gut und gerne bald goldene Statuen in Händen halten.

Mit gleich vier Schauspiel-Nominierungen im Darsteller-Bereich besonders stark ist auch das Familiendrama „Sentimental Value“, einzelne Kinos spielen es noch. Also: Anschauen, mitfiebern, mitreden!

Unterhaltung
12.03.2026 18:00
