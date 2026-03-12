Tierseuche TBC: „Wir müssen wachsam bleiben“

In Vorarlberg mussten heuer bereits mehrere Bauernhöfe wegen der ansteckenden Krankheit Rindertuberkulose gesperrt und Nutztiere getötet werden. Die Aufregung ist groß. Landwirte und Jägerschaft stehen im Clinch. Die Bauern fordern mehr Abschüsse beim Rotwild, weil dieses als TBC-Überträger eine große Gefahr für Nutztiere darstellt. Die Tierseuche kann unter Umständen auch für Menschen gefährlich werden. Die Ansteckungsgefahr ist zwar nicht hoch, sie steigt aber bei längerem Kontakt mit infizierten Lebewesen.