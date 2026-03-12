Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Risiko im Westen

Tierseuche TBC: „Wir müssen wachsam bleiben“

Tirol
12.03.2026 18:00
Rotwild ist als TBC-Überträger eine Gefahr für Nutztiere. Vor allem das Grenzgebiet von Tirol ...
Rotwild ist als TBC-Überträger eine Gefahr für Nutztiere. Vor allem das Grenzgebiet von Tirol und Vorarlberg steht im Visier.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

In Vorarlberg mussten heuer schon zahlreiche Rinder wegen Tuberkulose getötet werden. Bauern und Jäger stehen im Clinch. Auch Tirol bleibt Risikozone. Wie schaut die aktuelle Situation aus und was plant das Land? 

0 Kommentare

In Vorarlberg mussten heuer bereits mehrere Bauernhöfe wegen der ansteckenden Krankheit Rindertuberkulose gesperrt und Nutztiere getötet werden. Die Aufregung ist groß. Landwirte und Jägerschaft stehen im Clinch. Die Bauern fordern mehr Abschüsse beim Rotwild, weil dieses als TBC-Überträger eine große Gefahr für Nutztiere darstellt. Die Tierseuche kann unter Umständen auch für Menschen gefährlich werden. Die Ansteckungsgefahr ist zwar nicht hoch, sie steigt aber bei längerem Kontakt mit infizierten Lebewesen.

In Tirol 5000 Tiere in 400 Betrieben überprüft
Auch Teile Tirols gelten seit Jahren als erhöhtes TBC-Risikogebiet. Landesveterinärdirektor Matthias Vill sieht aktuell aber keinen Grund zur Sorge. Die aktuellen Fälle bei den Nachbarn seien noch auf Ansteckungen in der vergangenen Almsaison zurückzuführen, führt der Fachmann aus. „In Tirol sind diese Kontrollen bereits abgeschlossen. Wir sind früher dran als Vorarlberg“, erklärt Vill.

Insgesamt seien 5000 Rinder aus 400 Betrieben überprüft worden. „Wir haben zwei positive Fälle in zwei Betrieben registriert und sofort entsprechende Maßnahmen gesetzt.“ Vor der nächsten Almsaison seien keine neuen Fälle zu erwarten. „Eine Streuung können wir derzeit ausschließen“, betont Vill.

Zitat Icon

In enger Abstimmung mit der Jägerschaft bereiten wir gerade notwendige Maßnahmen für heuer vor. Wir müssen weiterhin engmaschig kontrollieren.

Matthias Vill, Leiter Landesveterinäramt

Rotwildbestand sollte reduziert werden
Doch der Veterinäramtsleiter gibt mit Blick auf Vorarlberg zu bedenken, dass die Gefahr einer Ausbreitung in Tirol nicht gebannt ist: „Die Ansteckung erfolgt vor allem über das Rotwild. Deshalb bereiten wir in enger Abstimmung mit der Jägerschaft und diversen Behörden gerade die notwendigen Maßnahmen für heuer vor.“

Was Vill vor allem meint, sind Abschusspläne für Rotwild, damit sich die Population nicht ausbreitet. Das Landesveterinäramt würde sich eine Reduktion des Rotwildbestands wünschen. „Unser Bestreben sind etwas mehr Abschüsse, aber zumindest die Erfüllung bestehender Kontingente“, formuliert es der Landesveterinärdirektor vorsichtig. Immerhin hat es in der Vergangenheit auch hierzulande mit der Jägerschaft viel Streit um Abschusspläne gegeben. Es bestehe derzeit aber ein gutes Einvernehmen, betont Vill.

Lesen Sie auch:
Hat Vorarlberg ein Wild-Problem?
Tierseuche TBC
„Brauchen massive Reduzierung beim Rotwild“
30.01.2026
Bezirk Bludenz
Weiterer Bauernhof wegen TBC gesperrt
27.02.2026
Mit Tieren Kontakt
Vorarlberg: Mensch positiv auf Rinder-TBC getestet
20.02.2026

Als TBC-Gefahrengebiete gelten in Tirol vor allem das hintere Lechtal und das hintere Stanzertal. In der Grenzregion haben sich vermutlich auch betroffene Rinder aus Vorarlberg angesteckt. Vill: „Wir müssen wachsam bleiben und weiterhin engmaschig kontrollieren.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
12.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
323.575 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
186.283 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
162.365 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1268 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
Hormuz-Sperre: Ölreserven reichen für drei Monate
1127 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf