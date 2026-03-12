„Statt Löschtrupp nur ein Mann ist nicht tragbar“

Zahl der Brände hat sich deutlich verringert

Generell lobt Aschenwald die gute Kooperation mit der Zillertalbahn als Betreiber der Achenseebahn. Früher sei man zu „20 bis 25 Bränden“ pro Jahr an der Trasse gerufen worden. Nun habe sich dies stark verbessert. „2025 war es nur ein Einsatz.“ Funkensiebe und die Art der Kohlen machen zumindest den regulären Betrieb sicherer.

Achenseebahn-Betriebsleiter Hannes Obholzer betonte gegenüber der „Krone“, dass man sich wie oben beschrieben an Vorgaben orientiert habe – „aber so ein Feuer breitet sich blitzartig aus, auch mehrere Feuerwehrmänner wären eventuell machtlos.“ Die BH Schwaz bzw. der Leiter der dort zuständigen Umweltabteilung war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.