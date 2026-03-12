Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik nach Brand

„Statt Löschtrupp nur ein Mann ist nicht tragbar“

Tirol
12.03.2026 19:00
Feuerwehrkommandant Aschenwald kritisiert die ursprüngliche Ein-Mann-Brandsicherung.
Feuerwehrkommandant Aschenwald kritisiert die ursprüngliche Ein-Mann-Brandsicherung.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Abbrennarbeiten an der Böschung der Achenseebahn im Tiroler Jenbach griffen am Dienstag auf den angrenzenden Wald über. Mehrere Feuerwehren verhinderten das Schlimmste, die örtlichen Florianijünger sehen die BH-Vorgaben aber als unzureichend an. Nur ein Mann war als Brandsicherheitswache vorgeschrieben.

0 Kommentare

Jetzt ist Feuer am Dach – vielleicht übertrieben, aber die Jenbacher Florianijünger reagieren nach dem Waldbrand an der Achenseebahntrasse mit Unverständnis. Wie berichtet, lösten Abbrennarbeiten entlang der Strecke am Dienstag gegen 15.15 Uhr einen Waldbrand aus. Ein Windstoß, der brennendes Laub in den trockenen Wald verwehte, war der Auslöser.

Der Brand erfasste auch Bäume massiv.
Der Brand erfasste auch Bäume massiv.(Bild: ZOOM Tirol)

„Bei einem Übersichtsflug wurde erhoben, dass sich der Brand auf einer Länge von rund 400 Meter ausgebreitet hatte“, fasste die Polizei später zusammen. Die örtliche Feuerwehr samt Kollegen aus Wiesing, Buch und Schwaz dämmte die Flammen bis 17 Uhr ein.

Schreiben an BH Schwaz: „So nicht mehr tragbar“
Hätte man sich die ganze Aufregung sparen können? Alexander Aschenwald, Kommandant der Feuerwehr Jenbach, will nach dem Einsatz nicht zur Tagesordnung übergehen. Er sieht die Vorbereitung bzw. die behördlichen Vorgaben beim Abbrennen als unzureichend. In einem Schreiben an etliche Empfänger, vor allem aber an die BH Schwaz, wird er deutlich.

Zitat Icon

Die Anwesenheit eines vollständigen Löschtrupps – das heißt mindestens drei Einsatzkräfte – wäre erforderlich.

Feuerwehrkommandant Alexander Aschenwald

„Wie bereits mehrfach kommuniziert, ist für eine adäquate und sicherheitstechnisch verantwortbare Durchführung der Brandsicherheitswache die Anwesenheit eines vollständigen Löschtrupps – das heißt mindestens drei Einsatzkräfte – erforderlich. Dennoch wurde im behördlichen Bescheid lediglich eine Person vorgeschrieben.“

Erst später kamen zahlreiche Kollegen zu Hilfe, teils mit der Bahn.
Erst später kamen zahlreiche Kollegen zu Hilfe, teils mit der Bahn.(Bild: ZOOM Tirol)

Der Wink mit dem Zaunpfahl
Der Brand habe dann die Möglichkeiten dieses einzelnen Feuerwehrmannes überstiegen. „Diese Verantwortung ist unter solchen Rahmenbedingungen künftig nicht mehr tragbar und nicht mehr durchführbar“, so der Wink mit dem Zaunpfahl.

Aschenwald sorgt sich auch um das Image der Feuerwehr, weil für Außenstehende fälschlicherweise der Eindruck nicht erfüllter Aufgaben entstehen könne.

Der Stundensatz beträgt für die Brandsicherheitswache 35 Euro. Auch bei drei Mann würden die Kosten nicht überbordend sein, lautet das Argument.

Lesen Sie auch:
Bei Flämmarbeiten
Waldbrand bei Jenbach: Feuerwehr kam mit der Bahn
10.03.2026
Bei Flämmarbeiten
Waldbrand bei Jenbach: Feuerwehr kam mit der Bahn
10.03.2026

Zahl der Brände hat sich deutlich verringert
Generell lobt Aschenwald die gute Kooperation mit der Zillertalbahn als Betreiber der Achenseebahn. Früher sei man zu „20 bis 25 Bränden“ pro Jahr an der Trasse gerufen worden. Nun habe sich dies stark verbessert. „2025 war es nur ein Einsatz.“ Funkensiebe und die Art der Kohlen machen zumindest den regulären Betrieb sicherer.

Achenseebahn-Betriebsleiter Hannes Obholzer betonte gegenüber der „Krone“, dass man sich wie oben beschrieben an Vorgaben orientiert habe – „aber so ein Feuer breitet sich blitzartig aus, auch mehrere Feuerwehrmänner wären eventuell machtlos.“ Die BH Schwaz bzw. der Leiter der dort zuständigen Umweltabteilung war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
12.03.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
324.274 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
186.871 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
162.778 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1449 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1268 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
Brand auf Flugzeugträger ++ Vertriebene in Gefahr
1229 mal kommentiert
Der Brand an Bord der USS Gerald R. Ford soll nicht im Zusammenhang mit dem Kampfeinsatz stehen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf