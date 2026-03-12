Trump: Hoher Ölpreis ist gut für die USA

Trump hatte im Wahlkampf damit geworben, die Energiepreise im Land deutlich zu senken. Aufgrund des Kriegs im Iran stiegen die Benzinpreise in den USA allerdings auf das höchste Niveau seit Sommer 2024. Auch am Donnerstag sind die Ölpreise nach iranischen Attacken auf den Energiesektor im Persischen Golf wieder deutlich gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Mai stieg zeitweise über 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Nachmittag wurde ein Fass wieder knapp unter der Marke gehandelt, bei 99,40 Dollar (85,83 Euro). Das sind fast acht Prozent mehr als am Vortag.