Resident Evil Requiem: Totgesagte sterben länger

Seltsame Todesfälle zwingen die unerfahrene CIA-Agentin Grace Ashcroft ausgerechnet an jenen Ort zurück, an dem ihre Mutter einst ein tragisches Ende fand – der Auftakt zu einer eindringlichen Vergangenheitsbewältigung bzw. -aufarbeitung, bei der sich der Horror anfangs noch zögerlich Bahn bricht: eine plötzlich zuschlagende Tür, ein flackerndes Licht, ein Ächzen im Gebälk. Die vermeintliche Spukgestalt? Nur ein aufgehängter Mantel.