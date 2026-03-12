Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Kampf ums Überleben

Resident Evil Requiem: Totgesagte sterben länger

Spiele
12.03.2026 14:01
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Zombies, das T-Virus und Raccoon City: Mit „Resident Evil Requiem“, Teil neun der Capcom‘schen Survival-Horror-Serie, setzt der Publisher auf bekannte Komponenten, setzt diese aber durchaus erfrischend und schaurig-schön in Szene. Verbesserungspotenzial gibt es dennoch.

0 Kommentare

Seltsame Todesfälle zwingen die unerfahrene CIA-Agentin Grace Ashcroft ausgerechnet an jenen Ort zurück, an dem ihre Mutter einst ein tragisches Ende fand – der Auftakt zu einer eindringlichen Vergangenheitsbewältigung bzw. -aufarbeitung, bei der sich der Horror anfangs noch zögerlich Bahn bricht: eine plötzlich zuschlagende Tür, ein flackerndes Licht, ein Ächzen im Gebälk. Die vermeintliche Spukgestalt? Nur ein aufgehängter Mantel.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Spiele
12.03.2026 14:01
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Videos

Auch in „Resident Evil Requiem“ gilt es, sich vor bissigen Zombies in Acht zu nehmen.
Kampf ums Überleben
Resident Evil Requiem: Totgesagte sterben länger
Kinostart am 1. April
Der finale Trailer zum „Super Mario Galaxy Film“
Rose Mondy aus Herne ist die neue „Miss Germany“
Perfektion nicht nötig
Streamerin Rose Mondy ist die neue „Miss Germany“
KMM
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
322.583 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
185.491 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
161.575 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1270 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Innenpolitik
NEOS machen Ernst mit Entzug von Kneissls Pass
1026 mal kommentiert
Nach dem Bruch der Regierung wegen der Ibiza-Affäre fiel Kneissl bei der FPÖ in Ungnade, weil ...
Mehr Spiele
„I killed Daddy“
Konsole weggenommen: Bub (11) tötet Adoptivvater
Kommt auf PlayStation
„Revival: Recolonization“: Strategischer Neuanfang
Retro-Action
„God of War“ in 2D: Sony enthüllt „Sons of Sporta“
Krone Plus Logo
Auch China am Vormasch
Tücken für Konsumenten im Gaming-Milliardenkampf
Über 17 Mio. verkauft
Umsatz verdoppelt: Switch 2 beflügelt Nintendo
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf