Resident Evil Requiem: Totgesagte sterben länger

Fünffach- und Rekordchamp fahren mit Schmerzmittel
Piloten unterm Messer
Zombies, das T-Virus und Raccoon City: Mit „Resident Evil Requiem“, Teil neun der Capcom‘schen Survival-Horror-Serie, setzt der Publisher auf bekannte Komponenten, setzt diese aber durchaus erfrischend und schaurig-schön in Szene. Verbesserungspotenzial gibt es dennoch.
Seltsame Todesfälle zwingen die unerfahrene CIA-Agentin Grace Ashcroft ausgerechnet an jenen Ort zurück, an dem ihre Mutter einst ein tragisches Ende fand – der Auftakt zu einer eindringlichen Vergangenheitsbewältigung bzw. -aufarbeitung, bei der sich der Horror anfangs noch zögerlich Bahn bricht: eine plötzlich zuschlagende Tür, ein flackerndes Licht, ein Ächzen im Gebälk. Die vermeintliche Spukgestalt? Nur ein aufgehängter Mantel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.