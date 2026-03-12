Rapid so nahe an der Spitze dran wie noch nie!

Aber die Ausgangslage! Nur drei Punkte trennen die Top 6 – so eng ging es seit der Einführung der umstrittenen, daher letztmaligen Punkteteilung im Titelkampf noch nie zu. Vor sieben Jahren waren es etwa noch 13 Zähler (siehe Statistik unten). Näher als vier Punkte roch Rapid zum Play-off-Start auch noch nie an Platz eins. Das war vor fünf Jahren, da startete man mit einem 8:1 in Wolfsberg, ehe Salzburg die Euphorie mit einem 2:0 in Hütteldorf ausdämpfte ...