Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Jetzt mehr Glaube da“

Rapid so nahe an der Spitze dran wie noch nie!

Bundesliga
12.03.2026 18:11
Ange Ahoussou und Nenad Cvetkovic
Ange Ahoussou und Nenad Cvetkovic(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Die Spitze ist so nah wie noch nie in der Meistergruppe – aber bei Rapid hütet man sich vor vorlauten Sprüchen ...

0 Kommentare

„Die Tabelle ist für die Fans und die Medien. Sie sollen diskutieren, was möglich ist. Aber ich werfe keinen Blick darauf, werde kein Ziel ausgeben.“

Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup beteiligt sich vor dem Start der Meistergruppe nicht an den Spekulationen: „Mir geht es um die Vereinskultur, das Umfeld, unsere Leistung – das können wir beeinflussen. Meine Arbeit ändert sich nicht, nur weil in der Tabelle eine Linie gezogen wurde.“

(Bild: GEPA)

Aber die Ausgangslage! Nur drei Punkte trennen die Top 6 – so eng ging es seit der Einführung der umstrittenen, daher letztmaligen Punkteteilung im Titelkampf noch nie zu. Vor sieben Jahren waren es etwa noch 13 Zähler (siehe Statistik unten). Näher als vier Punkte roch Rapid zum Play-off-Start auch noch nie an Platz eins. Das war vor fünf Jahren, da startete man mit einem 8:1 in Wolfsberg, ehe Salzburg die Euphorie mit einem 2:0 in Hütteldorf ausdämpfte ...

(Bild: Krone KREATIV/kronen zeitung)

... so wie in der letzten Saison mit dem gleichen Ergebnis! Da ärgerte sich Ex-Trainer Klauß über die „fehlende Energie“, nachdem man in letzter Sekunde das Top-6-Ticket geholt hatte.

Eine Parallele zu Rapids jetzigem Start just in der Mozartstadt? Das glaubt Hoff Thorup nicht: „Wir haben ja nicht mit Champagner gefeiert.“ Aber das 1:0 letzten Sonntag gegen die Beichler-Truppe sollte bei Grün-Weiß viel bewirkt haben: „Es ist mehr Glaube an die eigene Qualität da. Es war mein wichtigster Job, ihnen etwas Druck von den Schultern zu nehmen.“

Bei Neustart offensiver
Die Flop-6-Blamage hat Rapid abgewendet, daher spricht auch Hoff Thorup jetzt von einem „Neustart“. Nachsatz: „Aber Druck fällt nie weg. Wir haben selbst große Erwartungen an unsere Leistungen.“

Da erhofft er sich in Salzburg auch mehr als bei der letzten 1:0-Abwehrschlacht: „Die Disziplin, unsere harte Arbeit – das war top. Aber ich hoffe, dass wir offensiver auftreten, mehr Chancen kreieren werden.“

Markus Katzer
Markus Katzer(Bild: GEPA)

Dem pflichtet Sportchef Markus Katzer bei. Er spricht von einem „Befreiungsschlag“, definiert auch ein Ziel, einen Europacupplatz. Na immerhin ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
12.03.2026 18:11
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
323.575 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
186.283 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
162.365 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1268 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
Hormuz-Sperre: Ölreserven reichen für drei Monate
1127 mal kommentiert
Mehr Bundesliga
„Jetzt mehr Glaube da“
Rapid so nahe an der Spitze dran wie noch nie!
Zagiczek und Werner
Eine „weiße Weste“ für die violetten Vorstände
Muskelverletzung
Rapid muss wochenlang auf Youngster verzichten
Krone Plus Logo
Phänomen Hartberg
Drei Mitarbeiter und Training mit 3000 Schülern!
Bullen bestätigen:
U17-Kapitän unterschreibt Profivertrag in Salzburg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf