Hackernetzwerk ebnete Weg für unzählige Straftaten

Um Straftätern zu ermöglichen, ihre Onlineaktivitäten anonym zu verschleiern, nutzte die kriminelle Bande eine besonders perfide Methode. Über einen sogenannten Proxy-Dienst mit dem Namen „Socks Escort“ konnten Nutzer gegen Bezahlung Zugänge erwerben und fremde Geräte als Proxy-Infrastruktur missbrauchen. So ließen sich die eigene IP-Adresse verbergen und Straftaten – etwa die Verbreitung von Darstellungen von Kindesmissbrauch – anonym über infizierte Geräte ausführen. Auch Angriffe auf IT-Systeme wurden darüber gestartet. Weltweit kaperten die Täter dafür Tausende private Router.