Fuchs reiste per Schiff von England nach New York

Wie der Fuchs Anfang Februar im Hafen von Southampton an der Südküste Englands auf das Schiff gelangte, das Autos in die USA transportierte, war zunächst nicht klar. Das Tier soll zunächst im Zoo in der Bronx bleiben und weiter untersucht werden, bis ein „angemessenes langfristiges Zuhause“ für ihn gefunden worden sei.