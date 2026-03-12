Blinder Passagier
Fuchs reiste per Schiff von England nach New York
Von krone.at
Mit einem Frachtschiff ist ein Fuchs einfach frech von England nach New York gefahren. Entdeckt wurde das Kerlchen erst nach seiner Ankunft im Big Apple.
Der etwa zwei Jahre alte und rund fünf Kilogramm schwere Rotfuchs scheine bei gutem Gesundheitszustand zu sein, teilte der Zoo in der New Yorker Bronx mit. Das männliche Tier wurde dorthin gebracht, nachdem es Mitte Februar im Hafen der Millionenmetropole entdeckt worden war.
Wie der Fuchs Anfang Februar im Hafen von Southampton an der Südküste Englands auf das Schiff gelangte, das Autos in die USA transportierte, war zunächst nicht klar. Das Tier soll zunächst im Zoo in der Bronx bleiben und weiter untersucht werden, bis ein „angemessenes langfristiges Zuhause“ für ihn gefunden worden sei.
