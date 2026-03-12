Goalie retour – Sturm für Start bei Austria bereit

In Wien wird Matteo Bignetti zwischen den Pfosten stehen. „Wir hoffen, dass wir gegen die Austria gleich einen guten Start hinlegen“, sagt Ingolitsch vor dem Gang zu den Violetten. „Die Ausgangslage zeigt, wie eng es ist. Deswegen hat jeder eine sehr realistische Chance, Meister zu werden. Es kann aber auch jedem passieren, dass er den sechsten Rang am Ende des Tages holt. Und diese Ausgeglichenheit macht es, glaube ich, so spannend“, freut sich der Trainer auf die nächsten Wochen, in denen ein Hit den anderen jagt.