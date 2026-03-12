Vorteilswelt
Goalie retour – Sturm für Start bei Austria bereit

Steiermark
12.03.2026 18:30
Fabio Ingolitsch (r.) hat aktuell wenig Verletzungssorgen.
Fabio Ingolitsch (r.) hat aktuell wenig Verletzungssorgen.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Wenn Sturm am Sonntag bei der Wiener Austria (17 Uhr) in die Meistergruppe startet, kann Trainer Fabio Ingolitsch auf eine schlagkräftige Truppe setzen. Die „Krone“ schaute zuletzt beim Training vorbei, so steht‘s um die Fitness der Schwarzen.

0 Kommentare

Jetzt geht es ans Eingemachte! Sonntag startet Sturm auswärts gegen die Austria in die Meistergruppe. Die gute Nachricht: Der Meister hat – bis auf die Langzeitausfälle – alle Mann an Bord. Nur Hierländer (Knochenmarksödem) und Koller (Achillessehne) waren zuletzt leicht angeschlagen. Erstmals stand Mittwoch auch wieder Khudyakov im Mannschaftstraining. Der Einsertormann, seit 1. Februar außer Gefecht gewesen, wird Sonntag vermutlich noch nicht sein Comeback geben. „Wir schauen von Tag zu Tag“, sagen Coach Fabio Ingolitsch und Tormanntrainer Stefan Loch unisono. Der 22-Jährige wird erst nach der Länderspielpause in die Bundesliga zurückkehren.

Steht in Wien zwischen den Pfosten: Sturm-Goalie Matteo Bignetti
Steht in Wien zwischen den Pfosten: Sturm-Goalie Matteo Bignetti(Bild: GEPA)

In Wien wird Matteo Bignetti zwischen den Pfosten stehen. „Wir hoffen, dass wir gegen die Austria gleich einen guten Start hinlegen“, sagt Ingolitsch vor dem Gang zu den Violetten. „Die Ausgangslage zeigt, wie eng es ist. Deswegen hat jeder eine sehr realistische Chance, Meister zu werden. Es kann aber auch jedem passieren, dass er den sechsten Rang am Ende des Tages holt. Und diese Ausgeglichenheit macht es, glaube ich, so spannend“, freut sich der Trainer auf die nächsten Wochen, in denen ein Hit den anderen jagt.

Steiermark
12.03.2026 18:30
Steiermark

Spiel: Snake
Snake
