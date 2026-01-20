Gewalt an Frauen: SPÖ und KPÖ kritisieren Sparkurs

Reif: „Häusliche Gewalt ist keine Privatsache“

Ebenso wie die Grünen bleiben auch die NEOS grundsätzlich und ohne Frontalkritik an der Landesregierung. Abgeordneter Robert Reif: „Häusliche Gewalt ist keine Privatsache, sie ist ein gesellschaftliches Problem.“ Er spricht Erfahrungen aus seiner Heimatregion Murau-Murtal an: „Viele Frauen sind so sozialisiert worden, dass man es aus- und durchhält. Viele Betroffene schwiegen aus Scham. Es gibt finanzielle Abhängigkeiten. Die Täter sind nach außen hin oft erfolgreich, charmant und engagiert."