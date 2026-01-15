Männer töten Frauen: Gibt es Nachahmungs-Effekte?

Trump: „Machado flößt keinen Respekt ein“
Zwei Männer erwürgten in den vergangenen Monaten zwei junge Frauen in der Steiermark und vergruben dann die Leichen – erschreckende Parallelen. Wie konnte das passieren? Der „Werther-Effekt“ soll untersucht werden.
Als Johann Wolfgang von Goethe 1774 seinen Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“ veröffentlichte, sollen viele junge Leser es ihrem literarischen Helden gleichgetan und ihrem Leben ein Ende gesetzt haben. Einen solchen „Werther-Effekt“ könnte es auch bei den jüngsten vermeintlichen Frauenmord-Fällen in der Steiermark von Stefanie P. (32) und Johanna G. (34) gegeben haben – denn die Parallelen sind erschreckend.
