Baby musste nach ICE-Einsatz wiederbelebt werden

Familienvater Shawn Jackson erklärte gegenüber dem TV-Sender Fox9, dass mehrere Nebel- und Blendgranaten in der Nähe seines Fahrzeugs und auch ins Innere geworfen worden seien. Durch die Druckwelle seien sogar die Airbags ausgelöst worden. Die Familie sei teilweise im Fahrzeug gefangen gewesen. Es sei Panik ausgebrochen, drei seiner sechs Kinder – darunter auch ihr sechs Monate alter Säugling – seien verletzt worden.