Begehrte Nvidia-Chips

USA erlauben H200-Export, China bleibt skeptisch

Digital
14.01.2026 10:09
Nvidia-Chef Jensen Huang konnte US-Präsident Donald Trump überzeugen, die Exportschranken bei ...
Nvidia-Chef Jensen Huang konnte US-Präsident Donald Trump überzeugen, die Exportschranken bei KI-Beschleunigern zu lockern – doch China will sich unabhängig machen und arbeitet längst an einheimischen Alternativen.(Bild: AFP/I-HWA CHENG)

Die US-Regierung hat den Export von Nvidias zweitstärkstem KI-Chip nach China unter Auflagen genehmigt. Peking ruft – nach jahrelangen US-Sanktionen vorsichtig – Firmen und Forschungseinrichtungen laut einem Medienbericht allerdings dazu auf, nur Nvidia-Prozessoren zu kaufen, wenn es nicht anders geht und lieber zu heimischen Alternativen zu greifen.

Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten US-Regelung hervorgeht, müssen die H200-Chips vor der Ausfuhr von unabhängigen Laboren auf ihre Leistungsfähigkeit im KI-Bereich geprüft werden. Zudem darf die nach China gelieferte Menge 50 Prozent des Verkaufsvolumens in den USA nicht überschreiten. Nvidia muss darüber hinaus bestätigen, dass der Bedarf in den USA gedeckt ist.

US-Präsident Donald Trump hatte den Schritt im vergangenen Monat angekündigt und eine Gebühr von 25 Prozent auf die Verkäufe in Aussicht gestellt. Der KI-Beauftragte des Weißen Hauses, David Sacks, hat erklärt, dass die Lieferungen chinesische Konkurrenten wie Huawei davon abhalten sollen, ihre eigenen Entwicklungen voranzutreiben. Das Vorhaben stößt jedoch auf Hürden. 

Peking will heimische Alternativen stärken
Einem Medienbericht zufolge will die Regierung in Peking ihrerseits den Kauf der H200-Prozessoren durch heimische Firmen einschränken, um die eigene Industrie zu stärken und die Abhängigkeit von US-Technologien zu verringern. 

Peking habe einigen Tech-Unternehmen mitgeteilt, der Erwerb der H200-Prozessoren werde nur unter besonderen Umständen genehmigt, berichtete „The Information“ am Dienstag unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Als Beispiel sei die Forschung an Universitäten genannt worden. Die Vorgaben seien bewusst vage gehalten: Die Firmen dürften die Chips nur kaufen, wenn dies „notwendig“ sei.

Lesen Sie auch:
Nvidia-Chef Jensen Huang: Der US-Spezialist für KI-Beschleuniger darf aufgrund von ...
Krone Plus Logo
KI-Primus unter Druck
Diese zwei China-Chipfirmen muss Nvidia fürchten
23.12.2025
Keine H200-Vorkasse
Nvidia beschwichtigt seine chinesische Kundschaft
13.01.2026
Europa nur „Zuschauer“
Nvidia an Spitze: US-Konzerne dominieren Börsen
07.01.2026

Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington ging auf diese Angaben nicht konkret ein, betonte jedoch, eine reibungslose Zusammenarbeit in Wirtschaft und Technologie liege im Interesse beider Staaten.

US-Kritiker befürchten militärische Nutzung
In den USA hat die Genehmigung für Kritik gesorgt. Kritiker befürchten, dass die Chips Chinas Militär stärken und den US-Vorsprung bei der Künstlichen Intelligenz (KI) gefährden könnten. Die Vorgängerregierung unter Joe Biden hatte den Export solch leistungsfähiger Halbleiter deshalb untersagt. 

Nach den neuen Regeln müssen chinesische Kunden nun „ausreichende Schutzmaßnahmen“ nachweisen und zusichern, die Chips nicht für militärische Zwecke zu nutzen. Die H200-Chips gehören zu Nvidias „Hopper“-Chiparchitektur. Der Export ihrer Nachfolger der „Blackwell“-Familie nach China ist weiterhin untersagt.

