Trotz Kontrollen auf iPhone-Betrug hereingefallen

„Wie kann man nur so blöd sein?“ – Ein häufiger Kommentar zu Trickbetrügereien. Was ein Opfer aus Villach in diesem Fall aber nicht gelten lassen will. „Ich habe vorab alles überprüft. Selbst Experten haben die Fälschung auf den ersten Blick nicht erkannt“, so die Frau im „Krone“-Gespräch. Rückblick: Das Opfer suchte über eine Online-Verkaufsplattform ein neues iPhone – und wurde fündig.