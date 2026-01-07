Nvidia an Spitze: US-Konzerne dominieren Börsen

Klassische Industrieunternehmen verlieren an Bedeutung

Klassische Industrieunternehmen verlieren an Bedeutung. So waren Ende 2023 etwa noch alle deutschen Autokonzerne unter den 300 teuersten Unternehmen der Welt vertreten, derzeit schaffe es hingegen keiner mehr in diese Liste. Der wertvollste Autokonzern der Welt ist der US-Elektroautobauer Tesla auf Rang neun mit einem Börsenwert von 1,5 Billionen Dollar. Zum Vergleich: Die deutschen Autohersteller Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen kommen laut EY zusammen auf einen Börsenwert von 197 Milliarden Dollar und belegen die Plätze 327, 329 und 364.