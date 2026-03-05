KI, Robotik und Co: China strebt Tech-Dominanz an

„Pekings Ziel ist es, KI und Robotik zu nutzen, um die Produktivität und Leistung in einer Vielzahl von Sektoren zu steigern, von der Fertigung und Logistik bis hin zu Bildung und Gesundheitswesen“, sagte der Experte für chinesische Technologie beim Institut Brookings, Kyle Chan. Die Regierung bezeichnete den Technologiebereich als „neue hochwertige Produktivkräfte“ und räumte ihm in ihrem Arbeitsbericht eine weitaus wichtigere Rolle ein als in den Vorjahren.