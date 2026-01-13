Vienna Drive: Messe bringt Auto-Boom ins neue Jahr

Globaler Elektro-Primus BYD

Global betrachtet blicken die Autohersteller mit Sorgenfalten Richtung China. Hier wurden im Dezember nur noch 2,28 Millionen Neuwagen verkauft, das sind 14,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Das Minus fiel damit noch stärker aus als im November und war so groß wie seit Februar 2024 nicht mehr. Wobei viele chinesische Hersteller nun ihr Heil weg vom Heimatmarkt hin nach Europa suchen. Während in Europa noch über das Verbrenner-Aus diskutiert wird, schlägt China bereits Pflöcke ein: BYD hat im vergangenen Jahr so viele Elektro-Autos verkauft wie kein anderes Unternehmen weltweit. 2025 setzte das Unternehmen aus Shenzhen 2,26 Millionen reine Elektrofahrzeuge ab und überholte damit US-Konkurrent Tesla.