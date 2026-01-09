Silberschneider: Kafka und eine „Testhörerin“

Franz Kafka, Ikone der modernen, existenzialistischen Literatur, hat auch heute noch viel zu sagen. Sein letztes Werk „Josephine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse“ ist zwar unbekannt, aber bietet Vergnügen, Auseinandersetzung und Tiefe. Wenn es dazu noch eine musikalische Uraufführung gibt, zeichnet sich eine Sternstunde ab.

Natürlich ist wichtig, wer am Lesepult steht. Johannes Silberschneider, TV-Ikone, Publikumsliebling für abgründige Seelen und genialer Rezitator bescherte dem Publikum in Linzer Brucknerhaus einen gelungenen Abend.