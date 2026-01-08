Peter Brugger: Pianist und Visionär in China

Seit vielen Jahre verwandelt Peter Brugger jeden Sommer die Dachstein-Rieseneishöhle in einen Konzertsaal, bei diesen Eisklang-Konzerten greift er auch selbst gerne in die Tasten. Doch Brugger ist als Pianist auch weltweit gefragt – und dennoch immer mit Leib und Seele Direktor seiner Landesmusikschule in Bad Goisern geblieben.