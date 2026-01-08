Peter Brugger: Pianist und Visionär in China

Mit Jahresende wurde in Bad Goisern der erste Abschnitt eines Lebenswerks vollendet: Peter Brugger, visionärer Musikschuldirektor, Erfinder der Eisklang-Konzerte und ein großartiger Pianist, ging in Pension. Zuvor reiste er noch nach China.
Seit vielen Jahre verwandelt Peter Brugger jeden Sommer die Dachstein-Rieseneishöhle in einen Konzertsaal, bei diesen Eisklang-Konzerten greift er auch selbst gerne in die Tasten. Doch Brugger ist als Pianist auch weltweit gefragt – und dennoch immer mit Leib und Seele Direktor seiner Landesmusikschule in Bad Goisern geblieben.
Im Finale seiner Amtszeit, die am 31. Dezember 2025 endete, präsentierte er „seine Landesmusikschule“ in Suzhou, einer Metropole in China nahe Shanghai. Brugger war hier als Vortragender zu einem großen internationalen Kongress für Schulen eingeladen.
Goisern spielt weltweit mit
Brugger verrät: „Es ging um Digitalisierung in Schulorganisationen. Es gab viele Begegnungen mit Schulfunktionären aus Australien, UK, Neuseeland, Singapur, Frankreich, USA, Japan, Taiwan, China – und mitten drinnen die Landesmusikschule Bad Goisern.“
Außerdem erhielt die Landesmusikschule Bad Goisern einen Preis für eine Kooperation mit Schulen in China.
Der Pensionierung sieht Brugger gelassen entgegen: Die Meisterklassen und die Eisklang-Konzerte führt er weiter.
