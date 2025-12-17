Silberschneider: Spezialist für den „Kurzschluss“

Kurzschluss und sozialer Abgrund

„Krone“: Verraten Sie uns zwei Rollen, die Ihnen zuletzt besonders wichtig waren?

Johannes Silberschneider: Der Herr Fritz im „Tatort“, in der Folge „Der Elektriker“, die ja am Sonntag zu sehen war. Und der Berti Bruckner in der Serie „Die Fälle der Gerti B.“. Beides sind Figuren, die in hermetischen Systemen gefangen sind und diese durch emotionale Kurzschlüsse zu sprengen vermeinen. Aber sie manövrieren sich dabei immer tiefer in den sozialen Abgrund der Vereinsamung.



Ihre Figuren wirken oft wie Grenzgänger zwischen Licht und Schatten. Was ist in Ihren Augen das Spannende an diesen Figuren, das Sie auch perfekt darstellen können?

Das ist doch im Menschen von Natur aus angelegt, diese Grätsche der Zwiespältigkeit auszuhalten und sie möglichst eigenverantwortlich – sozusagen in einem ‘sozial-ökumenischen‘ Kontext – kreativ zu nutzen.