Wegweisendes Ungarn-Doppel für Pioneers Vorarlberg

Schon heute (18.30) wartet das Duell mit FTC-Telekom in Budapest. Die bisherigen zwei Spiele gingen jeweils an den derzeit zehntplatzierten Liganeuling, bei der ersten Partie in der ungarischen Hauptstadt gingen die Hausherren mit einem klaren 6:0 vom Eis. Auch aus Feldkirch konnte FTC beim 1:3 alle drei Punkte entführen. Der Abstand zu den Pioneers beträgt zehn Zähler, zuletzt verloren die Ungarn aber sechs Mal in Folge – das Momentum spricht also für die Feldkircher. „Ferencváros ist sehr stark wenn sie den Puck haben, darum müssen wir es schaffen, den Druck richtig hoch zu halten“, weiß PIV-Coach Johannes Nygard.