Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teurer Dauerläufer

Millionen-Bugatti mit 175.000 Kilometer am Tacho!

Motor
10.01.2026 05:00
(Bild: Instagram/Alex Penfold)

Alte Bauernregel: Je teurer ein edler Sportwagen, desto weniger wird er bewegt. Insofern ist das, was jetzt im Internet aufgetaucht ist, eine echte Sensation: ein Bugatti Chiron mit über 175.000 Kilometern auf dem Zähler!

0 Kommentare

Das ist ein Kilometerstand, bei dem viele Normalfahrer drüber nachdenken, ihr Auto zu verkaufen, „bevor größere Reparaturen kommen“. Die haben ihr Fahrzeug dann wahrscheinlich ungefähr zehn Jahre lang im Alltag bewegt. In die Arbeit, zurück nach Hause, am Wochenende zur Verwandtschaft oder auf einen Ausflug, im Sommer nach Italien oder Kroatien.

Ein solches Leben führt der Bugatti wohl eher nicht. Er steht auch nicht in einer Tiefgarage in Wien-Favoriten oder in der Doppelgarage eines Einfamilienhauses in einem Villenviertel. In einer Garage schon, aber an einer privaten Rennstrecke in Spanien: am Circuito Ascari in der Nähe von Ronda in der Provinz Málaga. Dort, wo wir erst kürzlich im Rahmen der Fahrpräsentation den neuen BMW iX3 im Kreis gescheucht haben.

Wenn dort nicht gerade Autohersteller ihre Produkte z.B. der Presse vorführen, wird dort privat gefahren. Viele finanziell potente Menschen haben dort ihre Spielzeuge geparkt, um sie mehr oder weniger regelmäßig mehr oder weniger artgerecht zu bewegen. Und möglicherweise hat auch Bugatti dort ein Fahrzeug geparkt, besagten Chiron nämlich.

Denn dort am Circuito Ascari sind die hier gezeigten Fotos entstanden, die nun auf dem Instagram-Account des Fotografen Alex Penfold aufgetaucht sind. Wobei, aufgetaucht ist gut. Sie stehen dort seit Anfang Oktober und haben bereits fünfstellige Like-Zahlen. Die Rede ist davon, dass es sich Insider vermuten, dass es sich um einen offiziellen Testwagen des Herstellers handelt.

Für einen 175.000 Kilometer gelaufenen Gebrauchten steht der Bugatti erstklassig da. Alles eine ...
Für einen 175.000 Kilometer gelaufenen Gebrauchten steht der Bugatti erstklassig da. Alles eine Frage der Pflege. Und Parkrempler sind auf der Rennstrecke auch eher selten.(Bild: Instagram/Alex Penfold)

Vielleicht gibt es aber auch eine andere Erklärung für die französischen Kennzeichen. Die Vorstellung, dass ein reicher Franzose sein wertvolles Schätzchen nicht mit zig anderen ebenso hochpreisigen Fahrzeugen sich die Reifen platt stehen lässt, sondern damit die Welt bereist, wäre jedenfalls noch charmanter.

175.797 Kilometer sind es bis Anfang Oktober 2025 geworden. Wenn es eines der ersten gebauten Exemplare ist, dann waren das im Schnitt gut 18.000 Kilometer pro Jahr. Theoretisch könnte der eine oder andere davon mit 420 km/h abgespult worden sein, das ist das Höchsttempo des 16-Zylinder-Boliden mit 1500 PS.

Interessant wäre, wie viel der schnelle Franzose, der neu mindestens 2,4 Millionen Euro netto gekostet hat – vielleicht aber auch über 3 -, mit dieser Laufleistung wert wäre. Falls Sie nun über ein eventuelles Schnäppchen nachdenken: Das jährliche Service kostet mehr als 10.000 Euro, alle vier Jahre ist das große Service um über 30.000 Euro fällig. Ein Paar Bremsen mit Klötzen 25.000 Euro, ein Satz Reifen 8000 Euro. Und wenn der Motor hochgeht (wir sagen nur 175.000 Kilometer) – 800.000 Euro.

Porträt von Stephan Schätzl
Stephan Schätzl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mit „Super-Hybrid“
BYD Seal 6 Touring: Rettung für die Großfamilie?
Rückblick auf Formel 1
„Er kann nicht ganz ohne Motorsport sein“
Sparsam und spritzig
Mercedes CLA: Echt der versprochene große Wurf?
Münchner Meilenstein
BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?
Überraschung inklusive
Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
140.279 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.386 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
109.759 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Mehr Motor
Teurer Dauerläufer
Millionen-Bugatti mit 175.000 Kilometer am Tacho!
Elektro-SUV CX-6e
Kein Tacho! Mazda setzt auf Riesen-Bildschirm
Elektro-Einsteiger
Kia EV2 als Mini-SUV mit Mega-Beinfreiheit
Es ist nicht Dyson
Staubsaugerhersteller stellt Hypersportler vor
Pannenhelfer im Stress
Warten statt starten: Frost legt viele Autos lahm

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf