Millionen-Bugatti mit 175.000 Kilometer am Tacho!

Ein solches Leben führt der Bugatti wohl eher nicht. Er steht auch nicht in einer Tiefgarage in Wien-Favoriten oder in der Doppelgarage eines Einfamilienhauses in einem Villenviertel. In einer Garage schon, aber an einer privaten Rennstrecke in Spanien: am Circuito Ascari in der Nähe von Ronda in der Provinz Málaga. Dort, wo wir erst kürzlich im Rahmen der Fahrpräsentation den neuen BMW iX3 im Kreis gescheucht haben.