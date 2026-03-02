Ryanair lässt 89 Fluggäste auf Urlaubsinsel zurück

Personal holte Gepäck wieder aus dem Flieger

Das dauerte der Airline offenbar zu lange und sie entschied sich, zu starten. Das Bodenpersonal musste das Gepäck der zurückgebliebenen Passagiere wieder aus dem Flieger holen. Das Flugzeug startete laut Recherchen der Online-Zeitung „La Voz de Lanzarote“ nur mit der Hälfte der Sitzplätze besetzt. Die Maschine landete schließlich mit 52 Minuten Verspätung in Bristol. Wie lange die gestrandeten Passagiere noch auf Lanzarote festsaßen, blieb unklar.